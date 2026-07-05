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Сегодня, 00:00

Диас о сопернике в 1/4 финала ЧМ: «Будет хорошо, если Франция пройдет дальше, сыграю против партнеров по «Реалу»

Сергей Филин

Нападающий сборной Марокко Браим Диас прокомментировал возможное попадание своей команды на сборную Франции в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

4 июля Марокко обыграло Канаду (3:0) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
04 июля, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Канада
0:3
Марокко

«Будет даже лучше, если Франция выйдет дальше, потому что тогда я сыграю против своих партнеров по мадридскому «Реалу», — приводит слова Диаса издание Cope.

За «Реал» и сборную Франции выступают два футболиста: нападающий Килиае Мбаппе и полузащитник Орельен Тчуамени.

В 1/4 финала Марокко встретится с победителем матча Парагвай — Франция, который состоится в ночь с 4 на 5 июля и начался в 00.00 по московскому времени. «СЭ» ведет текстовую трансляцию поединка.

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Килиан Мбаппе
Орельен Тчуамени
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Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
Браим Диас

Чемпионат мира по футболу 2026

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