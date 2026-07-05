Диас о сопернике в 1/4 финала ЧМ: «Будет хорошо, если Франция пройдет дальше, сыграю против партнеров по «Реалу»

Нападающий сборной Марокко Браим Диас прокомментировал возможное попадание своей команды на сборную Франции в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

4 июля Марокко обыграло Канаду (3:0) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

04 июля, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

«Будет даже лучше, если Франция выйдет дальше, потому что тогда я сыграю против своих партнеров по мадридскому «Реалу», — приводит слова Диаса издание Cope.

За «Реал» и сборную Франции выступают два футболиста: нападающий Килиае Мбаппе и полузащитник Орельен Тчуамени.

В 1/4 финала Марокко встретится с победителем матча Парагвай — Франция, который состоится в ночь с 4 на 5 июля и начался в 00.00 по московскому времени. «СЭ» ведет текстовую трансляцию поединка.