Унаи о победе Марокко над Канадой: «Еще раз убедились, что на этом турнире не бывает легких матчей»

Полузащитник сборной Марокко Аззедин Унаи поделился эмоциями после победы над Канадой (3:0) в 1/8 финала ЧМ-2026.

26-летний футболист оформил дубль. Его признали лучшим игроком встречи.

— Я очень рад, что сегодня сумел забить. Этот матч получился для нас непростым. Мы увидели, что Канада создала нам немало проблем, особенно в первом тайме.

Эта игра поможет нам стать сильнее. Мы еще раз убедились, что на этом турнире не бывает легких матчей. Но самое главное — мы вышли в следующий раунд, — приводит слова Унаи официальный сайт ФИФА.

Марокко стало первым участником четвертьфинала ЧМ-2026. Там африканская сборная сыграет с победителем матча Парагвай — Франция.