Парагвай — Франция: Дембеле, Мбаппе и Касерес выйдут на поле с первых минут

Сборные Парагвая и Франции объявили стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Парагвай: Хиль, Веласкес, Альдерете, Касерес, Алонсо, Густаво Гомес, Диего Гомес, Альмирон, Кубас, Галарса, Энсисо.

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Динь, Коне, Рабьо, Дембеле, Олисе, Барколя, Мбаппе.

Встреча пройдет в ночь с 4 на 5 июля на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

05 июля, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Отслеживать ключевые события игры Парагвай — Франция можно в матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию поединка.

Парагвай в 1/16 финала обыграл Германию: основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти южноамериканская команда победила — 4:3. Франция в предыдущем раунде уверенно прошла Швецию — 3:0. Дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Брэдли Барколя.

Победитель матча Парагвай — Франция в 1/4 финала сыграет с победителем пары Канада — Марокко.