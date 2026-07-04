Марш: «Болельщики могут гордиться Канадой. Марокко — сильная сборная, но я предпочел бы быть нами»

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш подвел итоги матча против Марокко (0:3) в 1/8 финала ЧМ-2026.

— Наши болельщики могут гордиться такой командой. Она не боится играть в атакующий футбол, не закрывается в обороне и каждый раз показывает, что способна становиться сильнее.

Конечно, нам нужно чаще оказываться в матчах такого уровня. Только так можно научиться побеждать в подобных встречах и продолжать развиваться. Но у нас действительно отличная команда.

Я предпочел бы быть на нашем месте, а не на месте соперника. Марокко — очень сильная сборная, но я все равно предпочел бы быть именно нами.

Я невероятно горжусь своими игроками. Мы смело шли вперед и боролись за победу. Сейчас ребятам очень больно из-за поражения, но, честно говоря, я еще никогда не гордился ими так сильно», — приводит слова Марша FourFourTwo.

Марокко стало первым участником четвертьфинала ЧМ-2026. Там африканская сборная сыграет с победителем матча Парагвай — Франция.