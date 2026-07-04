Тренер сборной Марокко Уаби: «Мы счастливы. Канада произвела очень сильное впечатление»

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби подвел итоги матча против Канады (3:0) в 1/8 финала ЧМ-2026.

— Мы счастливы. Это матч чемпионата мира, а такие игры всегда складываются непросто, потому что соперники выходят на поле и сражаются за свою жизнь. Во втором тайме мы очень хорошо отреагировали: прибавили в борьбе за подборы и стали выигрывать больше единоборств.

Должен отметить, что Канада произвела на меня сильное впечатление — соперник провел матч на очень высоком уровне. Для нас это не стало неожиданностью. Но во втором тайме мы сумели воспользоваться свободными зонами, которые они оставляли. Именно это и стало ключом к победе, — приводит слова Уаби пресс-служба ФИФА.

Марокко стало первым участником четвертьфинала ЧМ-2026. Там африканская сборная сыграет с победителем матча Парагвай — Франция.