Диас стал рекордсменом среди африканских игроков по количеству голевых передач на одном ЧМ

Нападающий сборной Марокко Браим Диас стал рекордсменом среди африканских футболистов по количеству результативных передач на одном розыгрыше чемпионатов мира.

4 июля Марокко обыграло Канаду (3:0) в 1/8 финала ЧМ-2026. 26-летний Диас оформил в матче две результативные передачи.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

04 июля, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

Ранее форвард ассистировал партнерам по команде в играх с Бразилией и Шотландией на групповом этапе турнира.

До Диаса рекордсменом среди африканских ассистентов на одном розыгрыше ЧМ был его соотечественник, Тахар Эль-Халеж, который оформил три результативные передачи на турнире 1998 года.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Марокко сыграет с победителем матча Парагвай — Франция, который состоится в ночь с 4 на 5 июля и начнется в 00.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию поединка.