Митрович — о разгроме от Англии: «Было больно и тяжело находиться на поле»

Нападающий сборной Сербии Александар Митрович прокомментировал поражение от Англии (0:5) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Было больно и тяжело находиться на поле — это тяжелое поражение. Мы были слабее во всех аспектах, это сильный удар. Но что есть, то есть, мы все еще в гонке за второе место. Англия заслужила победу», — цитирует официальный сайт УЕФА Митровича.

Англия набрала 15 очков и лидирует в группе K. Сербия с 7 очками идет на третьей строчке.