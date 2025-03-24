Сборные Англии и Латвии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в понедельник, 24 марта. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Англия — Латвия можно будет ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

24 марта, 22:45. Wembley (Лондон)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также проведет перекличку вечерних игр в формате мультикаста.

Англия и Латвия попали в группу с Сербией, Албанией и Андоррой. В первом матче в отборочном турнире ЧМ-2026 Латвия победила Андорру (1:0), а Англия обыграла Албанию (2:0).