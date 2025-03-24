Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

24 марта, 18:45

Англия — Латвия: онлайн-трансляция матча отбора чемпионата мира

Англия примет Латвию в матче отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Англии и Латвии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в понедельник, 24 марта. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Англия — Латвия можно будет ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
24 марта, 22:45. Wembley (Лондон)
Англия
3:0
Латвия

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также проведет перекличку вечерних игр в формате мультикаста.

Англия и Латвия попали в группу с Сербией, Албанией и Андоррой. В первом матче в отборочном турнире ЧМ-2026 Латвия победила Андорру (1:0), а Англия обыграла Албанию (2:0).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Латвии по футболу
Читайте также
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента Грузии
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
В Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Трамп потребовал от ХАМАС быстрых действий в вопросе освобождения заложников
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Литва — Финляндия: онлайн-трансляция матча отбора чемпионата мира

Литва ушла от поражения в матче с Финляндией в квалификации чемпионата мира-2026

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости