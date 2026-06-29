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Талалаев — о Месси: «Про Лео часто говорят, что он игрок с другой планеты. ЧМ-2026 в этом снова убедил»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» оценил игру капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026.

«Месси, выйдя с Иорданией за полчаса до финального свистка, положил очередной гол со штрафного. Про Лео часто говорят, что он игрок с другой планеты. ЧМ-2026 в этом снова убедил.

Ему уже 39, двигательная активность падает, но филигранность и правильность решений не просто сохраняются — они не поддаются анализу! Возьмем второй гол в ворота Австрии. Месси изумительным пасом вывел Альвареса один на один с вратарем. Кто из возрастных футболистов в такой ситуации, да при счете 1:0 продолжил бы движение в штрафную? Никто! А Лео добежал, доработал эпизод — и через несколько секунд вколотил мяч в сетку! Гений!

Учитывая уровень ближайших соперников в плей-офф, шансы, что он побьет, казалось бы, вечный рекорд Жюста Фонтена (13 мячей за турнир), велики как никогда», — написал Талалаев для «СЭ».

Андрей Талалаев и&nbsp;Лионель Месси.«Месси способен побить рекорд Фонтена». Колонка Андрея Талалаева

Месси забил 6 голов на групповом этапе чемпионата мира и лидирует в списке бомбардиров.

Аргентина одержала три победы в трех матчах и встретится с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026.

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