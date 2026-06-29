Российский болельщик без билета прошел на матч открытия ЧМ-2026: «Выставил телефон как рацию»

Болельщик «Спартака», блогер и путешественник, автор канала Ugonikontour Николай Угодник, который три недели провел в Мексике на ЧМ-2026, в интервью «СЭ» рассказал, как без билета прошел на матч открытия турнира.

— Большое спасибо знакомому Андрею из Нижнего Новгорода, который выручил и прислал скрин билета на этот матч, по которому другой человек уже зашел на футбол. С ним прошел на территорию стадиона. Дальше, проходя назад к выходу мимо пресс-центра, увидел, что с правой стороны стоит много людей, которые будут участвовать в церемонии открытия. Они держали в руках огромный баннер. И тут понимаю: человек с рацией в черном пиджаке, который привел этих людей, участвующих в открытии, указывал еще на один баннер! Баннеров — два, и можно вписаться строго между ними! Там и встал. И стал подражать всем действиям этого человека с рацией, в роли которой использовал свой телефон.

Вроде как он ведет первую колонну с баннером, а я корректирую внесение второго баннера, чтобы тот никуда не потерялся. Всей колонной зашли в подтрибунку. Прошел мимо волонтеров, кто-то дернул за рукав, но я махнул рукой и продолжил говорить в трубку. Некогда, мол, серьезным делом занят! Вышел на «Ацтеку», увидел полный стадион и разминающуюся Мексику — эмоции нахлынули, чуть ли не слезы. Я сделал это!

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.