Болельщик «Спартака» Угодник рассказал о мексиканцах: «Бухают плотно, как русские»

Болельщик «Спартака», блогер и путешественник, автор канала Ugonikontour Николай Угодник, который три недели провел в Мексике на ЧМ-2026, в интервью «СЭ» поделился мнением о мексиканцах.

— В полночь после матча Мексики вышли на площадь, а там была вакханалия. Видно, с пяти часов бухали, драки, все в лужах и грязи, плавают пустые банки, девушки пытаются справить нужду. Вытоптали полтора километра клумб! По отношению к алкоголю сравнил бы мексиканцев с нами. Они пьют плотно и держат строй, даже шатаясь. Текилу можно купить круглосуточно в любой придорожной лавке два на два метра.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.