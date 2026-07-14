Варан: «Выход Франции в полуфинал ЧМ-2026 подтверждает высокий уровень нашего футбола»

Экс-защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился впечатлениями от выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Выход сборной Франции в полуфинал вновь подтверждает высокий уровень нашего футбола. На протяжении всего турнира команда демонстрировала огромный талант, хладнокровие и характер. Умение собраться в решающие моменты и стойко преодолевать трудности — вот что отличает великие команды.

Мы также видим, как коллектив становится единым целым, а лидеры берут на себя ответственность. Яркий тому пример — то, как Килиан (Мбаппе — Прим. «СЭ») полностью принял на себя роль капитана. Давайте ценить эти моменты, которые дарят нам такие сильные эмоции, ведь они бесценны. Спасибо за эти яркие переживания. До встречи сегодня вечером... и, надеюсь, в воскресенье!» — написал Варан в соцсети.

Полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Испании пройдет 14 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.