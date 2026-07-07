Швейцария — Колумбия: где смотреть матч 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026, кто покажет
Сборные Швейцарии и Колумбии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года во вторник, 7 июля. Игра состоится на арене «БиСи Плэйс» в Ванкувере, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу будут показывать каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры Швейцария — Колумбия можно в матч-центре на нашем сайте.
Победитель матча выйдет в четвертьфинал чемпионата мира, где встретится с Аргентиной или Египтом.
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