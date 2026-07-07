Аргентина — Египет: Месси и Салах выйдут с первых минут

Сборные Аргентины и Египта объявили стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира-2026. Игра пройдет в Атланте (США) и начнется в 19.00 мск.

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Л. Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Макаллистер, Паредес, Фернандес, Месси, Альварес.

Запасные: Муссо, Рулли, Симеоне, Сенеси, Отаменди, Пас, Паласиос, Монтиэль, Медина, Ло Чельсо, Лаутаро Мартинес, Гонсалес, Альмада, Лопес, Барко.

Египет: Шубир, Хани, Ибрахим, Рабиа, Хафез, Ашур, Аттиа, Лашин, Хассан, Зико, Салах.

Запасные: Солиман, Ала, Эль-Шенави, Фати, Трезеге, Зизо, Мармуш, Дунга, Сабер, Алаа, Адел, Абдельмаджид, Абделькарим.