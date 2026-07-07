Булыкин считает, что гол Месси принесет победу Аргентине в 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Египтом.

«Аргентина должна пройти, хотя будет нелегкий матч. Есть Салах, который может причинить неудобства. А у аргентинцев есть Месси. Думаю, он забьет и принесет победу своей команде. Такого матча, как с Кабо-Верде, не будет. Аргентина пройдет дальше», — сказал Булыкин «СЭ».

Сборные Аргентины и Египта встретятся 7 июля. Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск.

Давид Петросян