Швейцария и Колумбия проведут матч в 1/8 финала чемпионата мира по футболу во вторник, 7 июля. Игра пройдет на арене «БиСи Плэйс» в Ванкувере, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Матч Швейцария — Колумбия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Победитель игры встретится в четвертьфинале с Аргентиной или Египтом.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за основными событиями и результатом игры Швейцария — Колумбия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 23:00. BC Place (Ванкувер)

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.