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7 июля, 18:30

Аргентина — Египет: прямая трансляция, смотреть бесплатно

Аргентина и Египет встречаются в 1/8 финала чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Аргентины и Египта встречаются в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу во вторник, 7 июля. Игра пройдет на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, начало — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Аргентина&nbsp;&mdash; Египет: онлайн-трансляция матча.Аргентина — Египет: онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ходом игры Аргентина — Египет можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
07 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Аргентина
3:2
Египет

Победитель матча встретится в четвертьфинале с Колумбией или Швейцарией.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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