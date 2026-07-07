Аргентина и Египет встречаются в 1/8 финала чемпионата мира

Сборные Аргентины и Египта встречаются в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу во вторник, 7 июля. Игра пройдет на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, начало — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ходом игры Аргентина — Египет можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Победитель матча встретится в четвертьфинале с Колумбией или Швейцарией.

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