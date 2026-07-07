Булыкин считает, что Колумбия может преподнести сюрприз в 1/8 финала ЧМ-2026 против Швейцарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Швейцарией и Колумбией.

«Колумбия может преподнести сюрприз. За счет своей активности и объема работы может пройти швейцарцев. Будет очень интересная игра, тем более потенциальный соперник в четвертьфинале — Аргентина. Думаю, Колумбия пройдет дальше», — сказал Булыкин «СЭ».

Сборные Швейцарии и Колумбии встретятся в матче 1/8 финала 7 июля. Игра пройдет на арене «БиСи Плэйс» в Ванкувере, стартовый свисток прозвучит в 23.00 мск.

Давид Петросян