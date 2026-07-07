Булыкин считает, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о бомбардирской гонке чемпионата мира-2026.

«Кто дальше пройдет, тот и станет лучшим бомбардиром турнира. В этом смысле хорошие шансы есть у Мбаппе и Месси. С норвежцами ситуация сложнее. Думаю, Франция и Аргентина должны быть где-то на уровне финала. Поэтому у Мбаппе шансов больше. Тем более в финале прошлого чемпионата мира он забил три», — сказал Булыкин «СЭ».

У Мбаппе, Месси и Холанна по 7 голов на ЧМ-2026.

Давид Петросян