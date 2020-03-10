Сидибе считает, что без Жиру Франция бы не выиграла чемпионат мира

Защитник «Эвертона» и сборной Франции Джибриль Сидибе поделился мнением о партнере по национальной команде Оливье Жиру. Французы — действующие чемпионы миры.

— Мы были очень дружной командой. — цитирует защитника RMC. — Что касается Оливье Жиру, то были очень удивлены отношением СМИ к нему. Конечно, люди правы, что нападающий должен забивать пять, шесть, семь голов, но с тактической точки зрения он помог нам. Не думаю, что Франция выиграла бы чемпионат мира, если бы Оливье Жиру не был в команде.

Самое трудное — это принимать критику, когда ты играешь таким образом. Вы пытаетесь отвлечься, но с социальными сетями не можете полностью уйти от этого. Не думаю, что критика оправдана.