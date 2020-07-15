Инфантино считает, что чемпионат мира-2018 изменил российский футбол в лучшую сторону

Два года назад состоялся финальный матч чемпионата мира-2018 между Францией и Хорватией (4:2). Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, в чем заключается главная победа российского футбола.

— Я считаю, что домашний чемпионат мира изменил российский футбол в лучшую сторону, — приводит слова Инфантино официальный сайт РФС. — Связь между командой и болельщиками была невероятной. Я уверен, что российские болельщики теперь гораздо больше верят в свою сборную и любят футбол еще больше. Мы имели возможность стать свидетелями всех этих удивительных моментов. В 2018 году сборная России вошла в историю как сильная, сплоченная команда и потрясающий хозяин чемпионата мира.

С точки зрения наследия, конечно же, инфраструктура также играет важную роль. Для проведения турнира были построены высококлассные объекты, которые теперь можно использовать для дальнейшего развития спорта в России.