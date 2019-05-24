Игорь Акинфеев: "Матч с Хорватией по накалу и эмоциям превзошел матч с Испанией"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на встрече со студентами РГГУ ответил на вопрос о самом запоминающемся матче сборной России на чемпионате мира-2018.

– Какой из матчей чемпионата мира вам запомнился больше всего и почему?

– Многие в этом зале скажут, что особняком стоит матч 1/8 финала с Испанией (1:1, пенальти 4:3). Но мне также очень понравилась четвертьфинальная игра с Хорватией (2:2, пенальти 3:4), пусть в ней мы проиграли в серии пенальти. Но по накалу, борьбе, эмоциям, думаю, что она даже превзошла Испанию, хотя результат отрицательный. Эта игра запомнилась больше всего.

– Страшно ли было бы вам начинать играть, боясь мяча?

– Мяча я не боюсь. И в детстве не боялся по одной простой причине – если бы было иначе, то вратарем не стал бы. (Иван Торопцев)​