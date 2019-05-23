Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин награжден за подготовку и проведение ЧМ

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина Орденом "За заслуги перед отечеством IV степени" за подготовку и проведение чемпионата мира по футболу-2018. Награждение состоялось сегодня в Москве – в Екатерининском зале Кремля.

– Счастлив, что чемпионат мира в России не оставил равнодушными огромное количество людей как из России, так и со всего мира. Он не только запомнился болельщикам красивыми голами и интересными футбольными сюжетами, но и с новой стороны открыл нашу страну для иностранных гостей – сказал Сорокин после награждения. – Организаторы и гостеприимные жители нашей страны вложили свою душу в это событие, сделали его по-настоящему особенным праздником, который подарил столько теплых и ярких эмоций.

Также из рук Президента России Орден дружбы получил президент ФИФА Джанни Инфантино, который поблагодарил за честь на русском языке.