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18 июля 2018, 11:46

Ассоциация туроператоров России: "После ЧМ-2018 ожидаем увеличения туристического потока на 20 процентов в 2019 году"

Юлия Яковлева
Корреспондент
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На пресс-конференции, посвященной влиянию чемпионата мира по футболу на туризм в России, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, какой прирост гостей ожидается в 2019 году.

– Есть надежда, что туристический поток увеличится на 20 процентов. Это осторожный прогноз на 2019 год. Порадовала Франция, выяснилось, что 87 процентов французских гостей хотели бы приехать в Россию еще раз, – сообщила Майя Ломидзе. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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