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29 мая 2018, 05:15

3 миллиона человек сделали предзаказ формы сборной Нигерии

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Сборная Нигерии объявила, что форма команды на чемпионат мира-2018 пользуется большой популярностью. Как говорится в пресс-релизе, около 3 миллионов человек сделали предварительный заказ экипировки нигерийцев.

По этому показателю Нигерия превзошла не только вес африканские команды, но и некоторые топ-клубы мира. Например, в 2016 году "Манчестер Юнайтед" продал по всему миру 2,85 миллиона футболок.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград. Сборная Нигерии сыграет в группе с Хорватией (16 июня), Исландией (22 июня) и Аргентиной (26 июня).

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Сборная Нигерии по футболу
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