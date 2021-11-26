Левандовски и Роналду в «пути смерти», или России повезет? Лучшие и худшие расклады перед жеребьевкой стыков ЧМ

Напоминаем, на кого может попасть команда Карпина.

Рейтинг сборных

Сегодня состоится жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе. В них примут участие 12 сборных:

— 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах;

— две команды, заработавшие это право благодаря выступлению в Лиге наций.

Сборные разделены на «сеяные» и «несеяные» с учетом результатов группового турнира. 12 команд делятся на три «подгруппы» по четыре в каждой — сначала «сеяная» сыграет с «несеяной» в полуфиналах, а потом победители встретятся в финале одного из этих трех «путей».

Шесть «сеяных» сборных стартуют на своем поле. Далее жеребьевка (по финалам она тоже будет проведена сегодня) предполагает любые расклады, кроме одного — Россия по решению ФИФА не сможет сыграть с Украиной.

Рейтинг участников стыков выглядит следующим образом:

«Сеяные»

1. Португалия

2. Шотландия

3. Италия

4. Россия

5. Швеция

6. Уэльс

«Несеяные»

7. Турция

8. Польша

9. Украина

10. Северная Македония

11. Австрия

12. Чехия

Расклады на полуфиналы и финал

В полуфинале стыковых матчей Россия может сыграть с Турцией, Польшей, Северной Македонией, Австрией и Чехией. Шансы на любого соперника — 20 процентов.

Пожалуй, только один из них на бумаге кажется слабее России — Северная Македония. У Турции в активе более талантливый состав (не реализующий свой потенциал, но это уже другой вопрос), у Чехии — отличный Евро-2020. Австрия на чемпионате Европы чуть не выбила в плей-офф будущего чемпиона — Италию, у Польши есть Роберт Левандовски. Главный козырь России в полуфинале стыков — домашнее поле.

Для команды Валерия Карпина нет проходной первой стадии стыковых матчей — но есть шанс на то, что финал будет даже менее страшным. Помимо уже названной пятерки (если в полуфиналах выиграет кто-то из гостей) есть смертельные варианты с Португалией и Италией, плохой — со Швецией и удобоваримые с Шотландией и Уэльсом. При этом жеребьевка определит хозяев поля — возможно, оба матча Россия сыграет дома.

Россия с текущей игрой и кадровой ситуацией не может быть в стыках явным фаворитом ни против одного соперника. Но реалистично выделить «путь жизни» и «путь смерти», шансы попасть на ЧМ при которых для нас будут отличаться в разы.

«Путь смерти»

Полуфинал: Россия — Австрия/Чехия/Польша

Финал: Россия (если выходит) — Португалия/Италия (при этом Россия играет в гостях)

«Путь жизни»

Полуфинал: Россия — Северная Македония

Финал: Россия (если выходит) — Уэльс/Шотландия (при этом Россия играет дома)

Напомним, что даты полуфиналов — 24 и 25 марта, финалов — 28 и 29 марта.

Финальный турнир чемпионата мира в Катаре запланирован на конец 2022 года и должен пройти с 21 ноября по 18 декабря.