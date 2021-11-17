Месси не помог обыграть Бразилию, Видаля удалили на 14-й минуте, Уругвай катится в пропасть

Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке.

Класико без Неймара

Аргентина — Бразилия — 0:0

Для начала — уточнение. Это не тот матч, который в марте перенесли на более поздний срок из-за сложной ситуации с коронавирусом в Южной Америке, а осенью остановили после вторжение на поле полиции и представителей бразильских эпидемиологических служб. Они хотели задержать четверку аргентинцев, пытавшихся обойти местный санитарный регламент, по которому на двухнедельный карантин должны были отправиться все, кто побывал в Англии.

Судьба данной встречи и ее дата до сих пор неизвестны, и как раз сегодня появились сообщения, что ФИФА может присудить техническое поражение Бразилии. После того как пентакампеоны первыми в Южной Америке обеспечили себе поездку в Катар, их это вряд ли обидит. Или даже заставит вздохнуть с облегчением, потому что найти время для переигровки почти невозможно.

Sit back and enjoy this rainbow flick from Vin?cius J?nior ?



(via @fuboTV) pic.twitter.com/qFREbeZhKm — B/R Football (@brfootball) November 17, 2021

Расслабятся немного и европейские клубы. Особенно «ПСЖ», где были недовольны отъездом в сборную пропустившего несколько матчей Месси. То, что Лео вышел на домашнее класико в стартовом составе, вряд ли порадовало парижский клуб. А еще больше Маурисио Почеттино расстроило отсутствие в бразильской заявке получившего повреждением Неймара.

Сейчас можно лишь рассуждать, что с ним игра могла сложиться иначе, только это все сослагательное наклонение. В реальности же главная игра тура получилась напряженной и нервной, но совсем не зрелищной. Зажигающий в «Реале» Винисиус Жуниор в сборной потерял свою эффективность, украсив игру лишь эффектным финтом. А Месси так и не стал героем, на 90-й минуте пробив в ту часть ворот, где находился Аллисон.

Pensa numa cena tosca: De Paul superou. pic.twitter.com/eqS2mobS2I — ge (@geglobo) November 17, 2021

Зато хватало жестких фолов, стычек и симуляций. Главные же цифры игры — 41 фол, семь желтых карточек и удивительный для таких команд коэффициент ожидаемых голов (0,8 — 0,5). Но если искать позитив, то это продлившаяся до 27 матчей беспроигрышная серия Аргентины. До мирового рекорда Италии осталось ровно 10 игр.

Argentina's 0-0 draw with Brazil had it all:



?? 41 combined fouls

?? Seven total yellow cards

?? A possible red card on Otamendi from elbowing Raphinha in the face

?? A successful rainbow flick from Vin?cius J?nior pic.twitter.com/aHvUiTSREK — B/R Football (@brfootball) November 17, 2021

Эквадор стал ближе к мечте

Боливия — Уругвай — 3:0 (Арсе, 30, 79. Морено, 45)

Как ни больно это говорить, но время Оскара Табареса ушло. 73-летний Маэстро за свои рекордные 224 матча на посту главного тренера Уругвая подарил стране немало ярких мгновений, однако процесс смены поколений идет со скрипом. Вместе с тренером постарели звезды, а новая волна в лице талантливых Вальверде, Виньи, Нуньеса и Бентанкура пока не готова давать результат. Даже обычно надежный Муслера допускает ляпы, и небесно-голубые без шансов проигрывают Боливии. Да, плотность в таблице феноменальная, и хоронить Уругвай рано, однако четыре поражения подряд для одной из самых титулованных сборных континента — катастрофа. Табарес, кстати, признает, что команда находится в низшей точке, но сдаваться не собирается.

Муслера подвез фейл вечера ???



Легким движением руки кипер очень осложнил жизнь Уругваю в отборе на ЧМ. Если его за такое покусает Суарес, мы поймем ? pic.twitter.com/03uFMUUlyb — Матч ТВ (@MatchTV) November 16, 2021

Колумбия — Парагвай — 0:0

Команда Рейнальдо Руэды парадоксальна. С одной стороны, она заставила попотеть Бразилию (0:0, 0:1), но при этом не ставила автобус, а сама показывала классный футбол. Вместе с тем, Колумбия завершила нулевыми ничьими все три октябрьских матча и не смогла забить в первой игре ноября. Удивительно для команды, в атаке которой невероятный выбор разноплановых нападающих — Сапата, Муриэль, Фалькао, Борха, Борре, а также отличные созидатели в средней линии в лице Диаса, Куадрадо и вернувшегося в команду Хамеса Родригеса. Теперь бронзовые призеры Кубка Америки не смогли подобрать ключей к обороне Парагвая и осложнили себе жизнь стартовавшей еще в сентябре безголевой серией, которая растянулась уже на 466 минут

Венесуэла — Перу — 1:2 (Мачис, 52 — Лападула, 18. Куэва, 65)

Перуанцы провалили старт отборочного цикла, но авторитет Рикардо Гареки после поездки на ЧМ-2018 настолько вылик, что аргентинец мог спокойно провести работу над ошибками. Перелом наступил в июне, когда «инки» последними из участников турнира одержали первую победу, и на эмоциях едва не добрались до бронзы Кубка Америки. После возобновления отбора в Катар перуанцы провалились только в Боливии. Поражения от Бразилии и Аргентины — данность, зато в остальных играх одержано четыре победы. Успех в Каракасе, где решающим оказался гол бывшего полузащитника «Краснодара» Куэвы, в режиме онлайн вывел перуанцев на четвертое место. И хотя удержать его не удалось, очевидно, что «инки» остаются в большой игре.

Чили — Эквадор — 0:2 (Эступинян, 9. М.Кайседо, 90+2)

«Ла роха» вернулась к жизни после трех побед, однако ее пребывание в первой четверке оказалось недолгим. Против эквадорцев, которые стабильно удерживают за собой третью строчку, все сразу пошло не так. Неприятности начались с быстрого гола гостей, а продолжились удалением Видаля уже на 13-й минуте. Приему короля Артуро позавидуют мастера восточных единоборств, однако в футболе за такие вещи отправляют в раздевалку.

Arturo Vidal received a straight red for this challenge ? pic.twitter.com/lZwRfZcVWV — B/R Football (@brfootball) November 17, 2021

Видаль сам был в шоке от произошедшего и сразу подошел к сопернику, чтобы извиниться и узнать о его состоянии. А его партнеры вдесятером пытались спасти игру, рискую и раскрываясь настолько, что Эквадор при должной реализации мог победить с крупным счетом. В итоге второй гол состоялся только в компенсированное время. Аргентинец Густаво Альфаро еще на шаг приблизил свою команду к катарской мечте, тогда как Чили на данный момент не попадает даже в межконтинентальные «стыки».