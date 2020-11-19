Отбор на ЧМ-2022: группа смерти и группа жизни для России

Разбираемся в раскладах перед жеребьевкой отборочного турнира чемпионата мира в Катаре.

В среду стали известны все корзины для жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Россия из-за поражения в Лиге наций от Сербии в третьей корзине.

Вот как выглядят все шесть европейских:

Корзины жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе.

Напомним, что прямые путевки в Катар получат только победители групп, а занявшие вторые места сборные продолжат борьбу во втором раунде.

Группа смерти для России, версия «СЭ»: Бельгия, Польша, Россия, Словения, Армения, Молдавия

В первой корзине почти все страшны. Можно поставить и Испанию, и Германию, и Италию — с каждой из них придется трудно. Но Бельгия сейчас занимает первое место в рейтинге ФИФА, она вышла в «финал четырех» Лиги наций, да и мы ей уступили в обоих матчах отборочного турнира Евро-2020.

Польша во второй корзине сильна Робертом Левандовски, который в этом году неофициально считается лучшим игроком мира. К тому же, поляки достойно бились с Голландией и Италией в Лиге наций, а также легко выиграли свою группу отбора Евро-2020.

В четвертой корзине Россия номинально должна побеждать всех, но опасаться стоит Македонию (участницу Евро-2020) и Словению. Последняя этой осенью не проиграла ни одного из восьми матчей, вышла в Лигу В и просто способна испугать нас одним словом «Марибор».

Из пятой и шестой корзины в нежелательные соперники выберем Армению, которая только что вышла в Лигу В (с Косово россиян разведут принудительно), а также Молдавию — ее сборная России не смогла победить в недавней контрольной игре в Кишиневе.

Группа жизни для России, версия «СЭ»: Хорватия, Румыния, Россия, Люксембург, Андорра, Сан-Марино

В такой группе у России будут неплохие шансы на поездку в Катар. Хорватия после финала ЧМ-2018 сильно сдала, растеряла прежних лидеров, а новых пока не обрела. В первой корзине на бумаге относительно привлекательно выглядит и Дания, но у скандинавов как раз перспективная команда.

Во второй корзине выбор однозначный: Румыния. Все остальные сборные вышли на Евро, кроме одной — Сербии. Но по понятным причинам желать еще пары встреч с ней сейчас не стоит. И нам будет не так обидно, если попадется все-таки Румыния, выбившая нас из второй корзины в последний момент.

До четвертой корзины внезапно добрался Люксембург. Безусловно, его футбольная сборная стремительно развивается в последние годы, но он все еще остается футбольной карликовой страной. Все остальные в этой корзине заведомо сильнее подданных Великого герцога.

В пятой корзине слабее остальных выглядит Андорра, в шестой — худшая команда рейтинга ФИФА Сан-Марино.

Напомним, что жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022 состоится 7 декабря в Цюрихе. Всего в отборочном турнире будет пять групп из шести команд и пять — по пять сборных. Еще раз скажем, что десять победителей групп выходят на турнир напрямую, десять обладателей вторых мест — в раунд плей-офф. Во второй раунд также попадут две сборные из числа лучших в Лиге наций дивизиона А, не сумевших занять первые два места в своих группах отборочного турнира ЧМ.