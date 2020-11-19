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Россия провалилась в третью корзину отбора ЧМ-2022

Юрий Плохотниченко
Юрий Плохотниченко
Собственный корреспондент в Ростове-на-Дону
Сегодня, 00:55

Статья опубликована в газете под заголовком: «Россия провалилась в третью корзину отбора ЧМ-2022»

№ 8327, от 19.11.2020

18 ноября. Белград. Сербия — Россия — 5:0. Россияне потеряли место во второй корзине на декабрьской жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022. Фото AFP Полный состав европейских корзин при жеребьевке отбора ЧМ-2022. Фото "СЭ"
18 ноября. Белград. Сербия — Россия — 5:0. Россияне потеряли место во второй корзине на декабрьской жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022. Фото AFP
Теги:
Потерпев поражение от Сербии, сборная России потеряла место во второй корзине на декабрьской жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022.
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С 1461 баллами наша команда опустилась на 21-ю позицию среди европейских сборных в ноябрьском рейтинге, который будет использован для посева. Румынии, сместившей нас, в итоге проиграно 5 баллов.

Ирония в том, что эти очки — цена ничьей в контрольной встрече с Молдавией. Сборная проводила ее, похоже, не принимая во внимание рейтинговый аспект. Победи мы в Кишиневе (или даже откажись от спаррингов с Швецией и Молдавией, в сумме стоивших потери 8 баллов) — и вторая корзина от россиян никуда не делась бы.

Уступив в Белграде, наши лишились не только второй корзины, но и шанса попасть в плей-офф квалификации ЧМ-2022 по квоте Лиги наций в случае неудачи в обычном отборе. Кроме того, Россия упустила возможность выйти в дивизион А Лиги наций и гарантию посева как минимум во второй корзине через два года на жеребьевке отборочных групп Евро-2024 (такая гарантия есть у каждой команды Лиги А следующего сезона ЛН). Теперь для попадания туда придется выигрывать группу дивизиона В.

Полный состав европейских корзин при жеребьевке отбора ЧМ-2022. Фото "СЭ"
Полный состав европейских корзин при жеребьевке отбора ЧМ-2022. Фото «СЭ»
19&nbsp;ноября. Белград. Сербия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 5:0. Георгий Джикия.Отбор на ЧМ-2022: группа смерти и группа жизни для России

При жеребьевке европейского отбора ЧМ-2022, которая пройдет 7 декабря, 55 команд образуют 10 групп.

Победители каждой из них выйдут на чемпионат мира напрямую. 10 сборных, занявшие вторые места (а также две лучшие из числа победителей групп Лиги наций, не занявших 1-2 места в отборочных группах ЧМ) попадут в плей-офф. 12 его участников разобьют на три пути, победители каждого из которых тоже получат путевки в Катар.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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