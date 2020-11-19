Россия провалилась в третью корзину отбора ЧМ-2022

Потерпев поражение от Сербии, сборная России потеряла место во второй корзине на декабрьской жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022.

С 1461 баллами наша команда опустилась на 21-ю позицию среди европейских сборных в ноябрьском рейтинге, который будет использован для посева. Румынии, сместившей нас, в итоге проиграно 5 баллов.

Ирония в том, что эти очки — цена ничьей в контрольной встрече с Молдавией. Сборная проводила ее, похоже, не принимая во внимание рейтинговый аспект. Победи мы в Кишиневе (или даже откажись от спаррингов с Швецией и Молдавией, в сумме стоивших потери 8 баллов) — и вторая корзина от россиян никуда не делась бы.

Уступив в Белграде, наши лишились не только второй корзины, но и шанса попасть в плей-офф квалификации ЧМ-2022 по квоте Лиги наций в случае неудачи в обычном отборе. Кроме того, Россия упустила возможность выйти в дивизион А Лиги наций и гарантию посева как минимум во второй корзине через два года на жеребьевке отборочных групп Евро-2024 (такая гарантия есть у каждой команды Лиги А следующего сезона ЛН). Теперь для попадания туда придется выигрывать группу дивизиона В.

Полный состав европейских корзин при жеребьевке отбора ЧМ-2022. Фото «СЭ»

При жеребьевке европейского отбора ЧМ-2022, которая пройдет 7 декабря, 55 команд образуют 10 групп.

Победители каждой из них выйдут на чемпионат мира напрямую. 10 сборных, занявшие вторые места (а также две лучшие из числа победителей групп Лиги наций, не занявших 1-2 места в отборочных группах ЧМ) попадут в плей-офф. 12 его участников разобьют на три пути, победители каждого из которых тоже получат путевки в Катар.