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Стали известны расклады, при которых Россия попадет на ЧМ с первого места в группе

22:01
Игроки сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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После матча Россия — Кипр (6:0) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так.

М

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Россия

9

7

1

1

19-5

22

2

Хорватия

8

5

2

1

13-3

17

3

Словакия

8

2

4

2

9-9

10

4

Словения

8

3

1

4

9-9

9

5

Мальта

8

1

2

5

8-17

5

6

Кипр

9

1

2

6

3-19

5

Оставшиеся матчи:
11 ноября — Мальта — Хорватия, Словакия — Словения;
14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

Россия займет первое место и точно поедет на ЧМ, если произойдет одно из двух событий:

— Хорватия не обыграет Мальту;

— Россия не проиграет Хорватии.

Во всех остальных случаях Россия займет второе место и сыграет в стыковых матчах.

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