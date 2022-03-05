Дзюба, Кудряшов и еще пять игроков сборной России, которые, вероятно, уже не сыграют на ЧМ

Все из-за бана ФИФА.

После отстранения сборной России от стыковых матчей у команды Валерия Карпина обрушился календарь: прямо сейчас все ждут решения CAS (но, по словам тренера, особых надежд не питают), в ближайших планах лишь короткий тренировочный сбор и товарищеский матч против молодежки, а целое поколение игроков, мечтавших сверкнуть на чемпионате мира, может больше никогда не выступить на турнире.

«СЭ» перечисляет игроков, которые вряд ли доедут до ЧМ-2026.

Артем Дзюба

Артем Дзюба. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В конце лета главному страйкеру страны исполнится 34 года, а вопрос возвращения в сборную (который Артем недавно снова поднимал в беседе с Карпиным) стоит максимально остро — Дзюбе не хватает одного гола, чтобы опередить Александра Кержакова и единолично стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Но если до этого достижения Артем наверняка дотянет (текущий сезон показывает: форвард может просесть физически и даже выпасть из состава, но быстро возвращается в топ-форму и не теряет в результативности), то удерживать такую планку еще четыре года будет невероятно тяжело. Возраст уже сказывается, и с каждым новым сезоном конкурировать с молодыми станет гораздо сложнее. Поехать на чемпионат мира на пороге 38-го дня рождения — подвиг. Но Дзюба сам наверняка понимает: это вряд ли возможно.

Федор Кудряшов

Федор Кудряшов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«У меня есть мечта: поехать в Катар на чемпионат мира со сборной. Для меня это было бы прекрасным окончанием карьеры в сборной. После ЧМ-2018 в России я хотел сыграть еще на одном... Но не предполагал, что все так сложится и будет возможность даже поехать в Катар. Теперь это моя заветная мечта», — говорил защитник «СЭ».

Через месяц Кудряшову — 35, и ЧМ-2022 объективно был последним турниром, ради которого Федор оставался в команде. Как же жаль, что карьера Кудряшова в сборной может закончиться тем самым автоголом в Сплите.

Алексей Ионов

Алексей Ионов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

При Карпине полузащитник регулярно появлялся в старте и считался одним из фундаментальных футболистов, способных приносить пользу сборной не только благодаря скилам и форме, но и опыту. И если в оставшемся без легионеров «Краснодаре» на Ионова и дальше будут делать ставку (наверняка — до истечения контракта, рассчитанного до лета 2023-го), то в сборной карьера Алексея близка к финалу. Через четыре года Ионову будет 37 — судя по тому, как омолаживается команда, вызов будет возможен лишь в случае форс-мажора.

Маринато Гильерме

Гильерме. Александр Федоров, Фото «СЭ»

С приходом Виталия Кафанова Гильерме хоть и вернулся в сборную, но проиграл конкуренцию Матвею Сафонову. Карьера в «Локомотиве», кажется, тоже близится к финалу: киперу 36 лет, контракт заканчивается этим летом, а основным вратарем является 18-летний Даниил Худяков. Гильерме нет даже в заявке — он третий месяц восстанавливается после травмы и едва ли строит планы на четыре года вперед.

Федор Смолов

Федор Смолов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Судя по результативности в «Динамо», Смолов доказал всем и самому себе: он все еще один из ярчайших страйкеров страны, способных справляться со спадами (которых в последние пару лет стало слишком много). Но если в 32 года Федор еще готов биться за место в сборной, то в 36 шансов на это объективно будет мало. Тем более что конкуренция в атаке уже сейчас более чем серьезная — и далеко не факт, что и в Катаре Смолов являлся бы первым выбором Карпина.

Сергей Терехов

Сергей Терехов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Защитник «Сочи» дебютировал в сборной в 31 год — Россия обыграла Словакию, а Терехов признался: «Я уже не такой молодой, так что очень сильных эмоций не испытывал, все было как обычно. Это была не мечта, а цель. Она осуществилась. Но когда дебютируешь, хочется большего. Теперь нужно ставить новые цели». Новой целью могла бы стать первая поездка на чемпионат мира, но из-за решения ФИФА эта мечта вряд ли осуществится. Как и Смолову, к следующему ЧМ Терехову исполнится 36 лет — и это, конечно, не самый удачный возраст для дебюта.

Александр Ерохин

Александр Ерохин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В квалификации ЧМ-2022 на счету полузащитника три гола в шести матчах, но игроком старта Ерохин не стал ни в клубе, ни в сборной. Его соглашение с «Зенитом» истекает этим летом — ожидается, что оно будет продлено до 2024 года. Очевидно, это последний большой контракт в карьере игрока: к этому моменту Ерохину исполнится 34, а до чемпионата мира останется еще целых два года...