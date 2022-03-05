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5 марта, 18:00

Дзюба, Кудряшов и еще пять игроков сборной России, которые, вероятно, уже не сыграют на ЧМ

Семь игроков сборной России могут больше никогда не сыграть на чемпионате мира по футболу
Отдел футбола «СЭ»
Федор Кудряшов, Артем Дзюба, Федор Смолов.
Фото «СЭ»
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Федор Кудряшов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алексей Ионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гильерме.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Терехов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Ерохин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Все из-за бана ФИФА.

После отстранения сборной России от стыковых матчей у команды Валерия Карпина обрушился календарь: прямо сейчас все ждут решения CAS (но, по словам тренера, особых надежд не питают), в ближайших планах лишь короткий тренировочный сбор и товарищеский матч против молодежки, а целое поколение игроков, мечтавших сверкнуть на чемпионате мира, может больше никогда не выступить на турнире.

«СЭ» перечисляет игроков, которые вряд ли доедут до ЧМ-2026.

Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Дзюба.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

В конце лета главному страйкеру страны исполнится 34 года, а вопрос возвращения в сборную (который Артем недавно снова поднимал в беседе с Карпиным) стоит максимально остро — Дзюбе не хватает одного гола, чтобы опередить Александра Кержакова и единолично стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Но если до этого достижения Артем наверняка дотянет (текущий сезон показывает: форвард может просесть физически и даже выпасть из состава, но быстро возвращается в топ-форму и не теряет в результативности), то удерживать такую планку еще четыре года будет невероятно тяжело. Возраст уже сказывается, и с каждым новым сезоном конкурировать с молодыми станет гораздо сложнее. Поехать на чемпионат мира на пороге 38-го дня рождения — подвиг. Но Дзюба сам наверняка понимает: это вряд ли возможно.

Федор Кудряшов

Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Федор Кудряшов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«У меня есть мечта: поехать в Катар на чемпионат мира со сборной. Для меня это было бы прекрасным окончанием карьеры в сборной. После ЧМ-2018 в России я хотел сыграть еще на одном... Но не предполагал, что все так сложится и будет возможность даже поехать в Катар. Теперь это моя заветная мечта», — говорил защитник «СЭ».

Через месяц Кудряшову — 35, и ЧМ-2022 объективно был последним турниром, ради которого Федор оставался в команде. Как же жаль, что карьера Кудряшова в сборной может закончиться тем самым автоголом в Сплите.

Алексей Ионов

Алексей Ионов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексей Ионов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

При Карпине полузащитник регулярно появлялся в старте и считался одним из фундаментальных футболистов, способных приносить пользу сборной не только благодаря скилам и форме, но и опыту. И если в оставшемся без легионеров «Краснодаре» на Ионова и дальше будут делать ставку (наверняка — до истечения контракта, рассчитанного до лета 2023-го), то в сборной карьера Алексея близка к финалу. Через четыре года Ионову будет 37 — судя по тому, как омолаживается команда, вызов будет возможен лишь в случае форс-мажора.

Маринато Гильерме

Гильерме. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Гильерме.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

С приходом Виталия Кафанова Гильерме хоть и вернулся в сборную, но проиграл конкуренцию Матвею Сафонову. Карьера в «Локомотиве», кажется, тоже близится к финалу: киперу 36 лет, контракт заканчивается этим летом, а основным вратарем является 18-летний Даниил Худяков. Гильерме нет даже в заявке — он третий месяц восстанавливается после травмы и едва ли строит планы на четыре года вперед.

Федор Смолов

Федор Смолов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Федор Смолов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Судя по результативности в «Динамо», Смолов доказал всем и самому себе: он все еще один из ярчайших страйкеров страны, способных справляться со спадами (которых в последние пару лет стало слишком много). Но если в 32 года Федор еще готов биться за место в сборной, то в 36 шансов на это объективно будет мало. Тем более что конкуренция в атаке уже сейчас более чем серьезная — и далеко не факт, что и в Катаре Смолов являлся бы первым выбором Карпина.

Сергей Терехов

Сергей Терехов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Терехов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Защитник «Сочи» дебютировал в сборной в 31 год — Россия обыграла Словакию, а Терехов признался: «Я уже не такой молодой, так что очень сильных эмоций не испытывал, все было как обычно. Это была не мечта, а цель. Она осуществилась. Но когда дебютируешь, хочется большего. Теперь нужно ставить новые цели». Новой целью могла бы стать первая поездка на чемпионат мира, но из-за решения ФИФА эта мечта вряд ли осуществится. Как и Смолову, к следующему ЧМ Терехову исполнится 36 лет — и это, конечно, не самый удачный возраст для дебюта.

Александр Ерохин

Александр Ерохин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Ерохин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

В квалификации ЧМ-2022 на счету полузащитника три гола в шести матчах, но игроком старта Ерохин не стал ни в клубе, ни в сборной. Его соглашение с «Зенитом» истекает этим летом — ожидается, что оно будет продлено до 2024 года. Очевидно, это последний большой контракт в карьере игрока: к этому моменту Ерохину исполнится 34, а до чемпионата мира останется еще целых два года...

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Алексей Ионов
Артем Дзюба
Маринато Гильерме
Федор Кудряшов
Федор Смолов
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Сборная России по футболу
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