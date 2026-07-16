Роднина рада допуску российских фигуристов в нейтральном статусе: «ISU планомерно делает шаги по возвращению»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о решении Международного союза конькобежцев (ISU) присвоить нейтральный статус восьми российским фигуристам.

«Встречаю новость с оптимизмом. Теперь мы знаем, что 8 человек допущены. Дальше мы ждем следующего решения. ISU планомерно делает шаги по возвращению. Обидно, что нет никого в танцах и хотелось бы побольше ребят в парном катании», — сказала Роднина «СЭ».

Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Маргарита Базылюк и Григорий Федоров. Также нейтральный статус был присвоен выступающим в парном катании Виктории Двининой и Артему Петрову.