Прощай, Бразилия! Хорватия снова выиграла серию пенальти и сотворила гиперсенсацию

Шокирующий исход первого четвертьфинала ЧМ-2022.

Испытание вице-чемпионами

Бразилия не попадала в финал чемпионата мира 20 лет, Хорватия добралась до него на прошлом турнире. В другом случае подобная расстановка сил делала бы вторую команду фаворитом пары, но здесь все было иначе — южноамериканцы считались главными претендентами на трофей.

Всем давно известно, почему шансы Бразилии так высоки. Но глупо спорить и с тем, что команде Тите везет с календарем. С кем она встречалась на пути к четвертьфиналу? Камерун, Сербия, Швейцария, Корея — все это соперники, которых бразильцы в любом состоянии обязаны обыгрывать. Даже Хорватия — уже уровнем выше, хотя и с ней желто-зеленым повезло.

Вообще «шашечных» постоянно недооценивают. Так было и на предыдущем чемпионате мира, то же самое мы видим и сейчас. Шансы хорватов на успех в битве с Бразилией оценивались даже ниже победы Марокко над Португалией, а ведь они все еще действующие вице-чемпионы мира.

Инцидент с котом

Сами южноамериканцы, конечно, публично не высказывали пренебрежение в адрес оппонентов. А вот к животным они относились хуже: на предматчевой пресс-конференции Винисиуса пресс-атташе сборной схватил за шиворот запрыгнувшего на стол кота и бросил его на пол, чем моментально вызвал гнев в соцсетях. Винисиус в этот момент только неловко улыбался, хотя, наверное, понимал, что так лучше не делать. В футболе мелочей не бывает: этот инцидент создал негативный фон вокруг бразильцев, и многие даже писали, что намеренно будут болеть за хорватов.

Но такие околофутбольные проблемки — ерунда, когда есть результат. Все бы мигом забыли о бразильском живодере, если бы южноамериканская команда так же быстро смяла европейцев, как Корею. Однако этого не произошло. Более того — фаворит столкнулся с колоссальными трудностями уже в первом тайме.

Эмоции игроков сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2022. Фото AFP

Крен на одну бровку

Тите не менял стартовый состав, однако сделал одно важное тактическое изменение — Данило при владении регулярно смещался с левого фланга обороны в середину поля к Каземиро. Этот ход решал сразу две задачи: во-первых, у Винисиуса освобождалось пространство на левой бровке, а во-вторых, бразильцы таким образом насыщали центр поля и отвечали треугольнику Брозович — Модрич — Ковачич.

Но Златко Далич тоже не отдыхал в последние дни. Под Бразилию он решил выпустить экс-спартаковца Пашалича на правый фланг, и европейцы перманентно давили в уязвимую зону (Данило вынужденно играет слева и вообще правша). Этот симбиоз тактических задумок привел к тому, что в первом тайме игра была сильно наклонена на один фланг: бразильцы все время действовали через Винисиуса, а у хорватов справа были активны Юранович и Пашалич.

О моментах соперники тоже не забывали. Пару раз неплохо бил по воротам Винисиус, хороший удар получился у Каземиро, но ближе всего к голу в первом тайме приблизился Неймар — перед перерывом он хорошо исполнил штрафной, но рикошет от стенки не смутил Ливаковича.

Доминик Ливакович. Фото AFP

Блестящий Ливакович

Хорваты не ставили автобус, как многие предполагали. Более того, Бразилия владела мячом примерно столько же, сколько и соперник. Дисциплинированная и слаженная оборона решали все, но более важное значение имел вратарь.

Ливакович стал героем предыдущего раунда, когда отразил три пенальти от японцев в серии 11-метровых. Но в игре чудес на чемпионате мира он пока не демонстрировал. Не было их и сейчас — все, что отбивал вратарь «шашечных», по отдельности не тянуло на фантастическое спасение века. Но в совокупности Ливакович заслужил овации — за 90 минут он отразил больше мячей (7), чем сборная Хорватии нанесла ударов по воротам (6).

Что же поменяла Бразилия во втором тайме? Как минимум оживила правый фланг — инертный Рафинья рано ушел на замену, а Антони существенно раскрасил игру. Правда, в одном из эпизодов он картинно упал, выпрашивая штрафной, но, если не брать эту симуляцию, вышел неплохо.

Моментов у Бразилии стало приходить гораздо больше с обоих флангов: дважды мог забивать Неймар, однажды — Пакета, Гвардиол едва не срезал мяч в свои ворота. Но всякий раз Ливакович был на высоте, и именно его заслуга в том, что Хорватия ушла в свой любимый овертайм. Поразительная статистика: восемь из последних девяти матчей плей-офф Хорватии на крупных турнирах продолжались 120 минут.

Шедевр Неймара

Для Бразилии все складывалось ужасно. Она полтора часа не могла забить и под конец основного времени уже стала нервничать. А еще хуже то, что Хорватия затащила соперника на свою территорию — в овертайм.

В матче с Японией многих удивило то, что «шашечные» заменили Модрича и Ковачича в начале дополнительного времени. На этот раз лидеры полузащиты остались на поле, а Далич избрал другую тактику. Хорватия заметно опустила линию обороны и полностью отказалась от высокого прессинга, что отразилось и на цифрах: в первом дополнительном тайме южноамериканцы владели мячом 60%, что для этой встречи колоссально.

У Бразилии появилось больше времени для конструирования атак, но отыскать дыры в такой плотной обороне было сложно. Требовалось что-то оригинальное — то, чем и славится футбольная Бразилия.

И как символично, что именно Неймар — ментальный лидер и знамя этой сборной — нашел ключ. Оказалось, нужно было просто прорваться по центру, сыграв в стенку с парой партнеров и уложить на газон нескольких соперников. Зато на выходе получился настоящий шедевр. Это гол, по которому через много лет мы все будем вспоминать ЧМ-2022. Потому что он настолько красивый, насколько и необходимый.

Неймар. Фото AFP

Характер Хорватии

Этот гол позволил Неймару сравняться с великим Пеле по числу голов за сборную — теперь у обоих по 77. Но едва ли лидер бразильцев думал о рекордах в тот момент. После эмоционального празднования южноамериканцев наступил перерыв, после чего Тите дал установку команде уйти в оборону.

Это выглядело явно и в какой-то степени бесстыдно: Бразилия отказалась от мяча и позволила хорватам рулить. А чем обычно заканчивается игра на удержание? Правильно, пропущенным мячом. Особенно когда твоя команда не умеет играть от обороны. В одном эпизоде Бразилия решила пойти вперед и забыла об установке тренера, получила в ответ быструю атаку, которая завершилась голом Петковича. Хорватия спаслась, и кто скажет, что это незаслуженно?

А дальше — серия пенальти, в которой «шашечные» уже защитили не один диплом. А Бразилия, напротив, к этому не привыкла — и Родриго сорвал первый же удар. Хорваты же вообще не мазали и ждали лишь, когда дрогнет кто-то еще из противников. Дрогнул Маркиньос — его попадание в штангу ознаменовало собой свершение главной сенсации чемпионата мира. Бразилия, на которую ставило большинство, вылетела еще до полуфинала.

А Хорватия показывает нечеловеческий характер, обыгрывает фаворита и во второй раз за четыре года выходит в полуфинал чемпионата мира. Битве Аргентины и Бразилии не бывать.