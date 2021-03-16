«После того гола загремел в больницу». Интервью с мариборским палачом сборной России

Златко Дедич — о стыковых матчах в 2009-м, встрече с Черчесовым и феномене Иличича.

Дедич — человек, благодаря которому слово «Марибор» стало в России нарицательным. Именно он забил единственный гол в том самом памятном матче и оставил команду Гуса Хиддинка без ЧМ-2010. Сейчас 36-летний Дедич выступает в Австрии за клуб «Свароски Тироль» и охотно делится воспоминаниями о событиях 11-летней давности. Тем более что есть повод — 27 марта Россия и Словения сыграют в отборе к ЧМ-2022.

У вас Жирков еще играет, почему мне нельзя?

— Вам 36 лет, многие в этом возрасте заканчивают. Не наигрались еще?

— Слушайте, у вас вон Жирков до сих пор играет, причем даже за сборную, и ничего! А он ведь точно не младше меня. (Смеется.) Так вот и я продолжаю!

— Спустя много лет Словения вновь сыграет с Россией. Ответный матч в Мариборе в 2009-м стал вашим личным триумфом. Что сохранилось в памяти?

— То наше двухматчевое противостояние, конечно, навсегда останется в памяти. Но ни о каком моем личном триумфе речи и быть не может. Тогда выиграла вся команда, вся наша страна, а мне просто посчастливилось поучаствовать в той победе и забить тот гол. Мы были тогда сильны именно коллективом и боевым духом. Перед ответным матчем мы верили в то, что можем обыграть сборную России с нужным счетом и выйти на чемпионат мира. У нас был сумасшедший заряд, была запредельная мотивация. А переполненный стадион в Мариборе гнал команду вперед. Любому из нас было безразлично, кто забьет решающий гол, у всех была одна цель — победить. И мы добились того, чего хотели.

— Перед теми стыковыми матчами Россию считали фаворитом, а поражение в Мариборе стало сильным ударом. Насколько та победа стала неожиданной для вас?

— При всем уважении к той сборной России, которая превосходила нас по именам, мы-то сами вовсе не считали себя аутсайдерами. Мы верили, что мы можем биться на равных и способны попасть на чемпионат мира. У нас был такой сплоченный и боевой коллектив, что мы прежде всего думали о своих достоинствах, а не об авторитете соперника. Мы играли от себя и верили в свои силы: без этого не было бы той победы в Мариборе. При этом я отдаю себе отчет, что в Москве сборная России сама упустила свой шанс. Если бы ваша команда довела счет до крупного, вряд ли нам удалось бы дома ликвидировать такой гандикап, это объективно! Кажется, Павлюченко и Жирков могли добить нас в Москве окончательно, но спас Ханданович! Мы на зубах дотерпели тот матч в Москве и забили важнейший гол, без которого мой удар в Мариборе не стал бы таким важным.

— Кого из той сборной России вы могли бы отметить в первую очередь?

— По именам та ваша сборная была громче нашей. Тогда в Европе был очень хорошо известен в первую очередь Аршавин, неплохо знали Павлюченко, Жиркова, Погребняка. Я лично помню защитников — братьев Березуцких, голкипера Акинфеева. Знаю, что Акинфеев до сих пор играет за ЦСКА, а братья Березуцкие теперь работают в тренерском штабе этого клуба. Еще, кстати, из ЦСКА помню талантливого парня под десятым номером — Дзагоева. Я играл за свой нынешний клуб в прошлом году на зимних сборах в Испании против ЦСКА, поэтому кое-что знаю и помню. (Смеется.)

18 ноября 2009 года. Словения — Россия — 1:0. Словенцы празднуют гол. Фото Александр Федоров, «СЭ»

После того матча не спал два дня

— В российских СМИ много чего понаписано за эти годы про канун матча в Мариборе, саму игру и ее горькое послевкусие. А какие лично у вас остались воспоминания?

— Знаете, мне вот что запомнилось. Перед матчами мы обычно собирались на небольшой полдник всей командой — где-то к 17 часам. Так вот тогда почти все, причем не сговариваясь, пришли раньше на полчаса, такой был у нас заряд на матч: хотели уже выбежать на поле! Ну а после игры я загремел в больницу на пару дней.

— Травма?

— Нет. Я был настолько истощен физически и эмоционально после того матча, что организм не выдержал нагрузки. Та победа далась ценой огромных усилий, потом на эмоциях не спал дня два: в Словении же случился настоящий праздник!

— В том матче сборная России лишилась из-за удалений сразу двух игроков. Насколько жестким, на ваш взгляд, был тот матч? И каким было судейство?

— У нас, кстати, тоже случилось удаление. А у вас Жиркова удалили в самом конце матча на фоне зашкаливающих эмоций с обеих сторон: это же был решающий матч за выход на чемпионат мира, там была жесткая борьба и дикие нервы! В футбол ведь играют не мягкие игрушки, а люди, так что как без супернакала в таких матчах?! Но уверяю вас, что с нашей стороны точно не было никакой ненависти к сопернику, ни в коем случае! Я всегда относился и отношусь к России с уважением, и тогда была честная спортивная борьба, в которой мы победили. И судейство не вызывает каких-то особых воспоминаний... У меня, кстати, дважды была впоследствии возможность переехать в ваш чемпионат. В первом случае я сам отказался по семейным обстоятельствам, а во втором что-то не сложилось в переговорах между моим тогдашним клубом и российской командой.

— Что вы знаете про нынешнюю сборную России, с которой Словении играть уже 27 марта?

— Если честно, я не очень хорошо знаком с нынешней сборной России. Конечно, знаю все того же Жиркова, а в целом вряд ли могу сказать что-то определенное. Ваша сборная удачно выступила на ЧМ-2018, но я не знаю, насколько изменился ее состав с того турнира. У вас есть фактурный нападающий: Дзюба, верно? Плюс быстрый форвард, который играет в испанском чемпионате: Черышев! Признаться, я не очень знаком с вашим чемпионатом, а за границей у вас очень мало игроков. Уж извините. (Смеется.)

— Сборную России тренирует Станислав Черчесов, который играл и в дрезденском «Динамо», и в «Тироле», за которые вы тоже выступали.

— Я сейчас играю за другой тирольский клуб — «Сваровски». Но вот когда играл за тот клуб, за который выступал Черчесов, то видел его однажды на нашей тренировке. Это было, кажется, после ЧМ-2018. Я лично не знаком с Черчесовым, но знаю, что его в Тироле очень уважают. Когда он заезжал на нашу тренировку, все были ему рады.

Йосип Иличич. Фото Reuters

Иличич — главная звезда, но нельзя сводить все к нему

— А что из себя представляет нынешняя сборная Словении?

— Как и тогда, ее вновь — после определенного перерыва — тренирует Матьяж Кек. Думаю, что это оптимальный на сегодня выбор для нашей сборной. В нынешней команде есть такие звезды, как Облак и Иличич. Большинство ребят играют за границей, причем многие в топовых чемпионатах, так что и мастерства, и опыта у них хватает. В 2009-м мы четко играли по схеме 4-4-2, ничего особо не усложняли, у нас все было отработано до мелочей. Давно не видел в деле нынешнюю сборную Словении, поэтому не берусь сказать, как она будет играть против России. Да еще на фоне всех этих коронавирусных осложнений, которые в любой момент могут выбить кого-то из строя! Хочется верить, что Словения подойдет к старту отборочного турнира в боевой форме, потому что группа у нас ровная: надо начинать биться уже с первого матча. Тем более что первая игра с Хорватией. А потом сразу же матч против России!

— Вы назвали группу ровной, то есть не считаете, что Хорватия — явный фаворит?

— Может, и фаворит, но все-таки не явный. Группа-то все равно достаточно ровная. Да еще не забывайте, что отборочный турнир в этот раз необычный: все решается за несколько месяцев, да еще чемпионат Европы с участием России, Хорватии и Словакии попадает на 2021 год! Командам столько серьезных и изматывающих эмоционально и физически матчей предстоит сыграть за какие-то восемь-девять месяцев, что дать сегодня точный прогноз на то, как все закончится в ноябре, слишком сложно!

— Словения-то как раз не сыграет на Евро-2020. Насколько в вашей стране верят в то, что команда может попасть на ЧМ-2022?

— Разумеется, мы все хотим увидеть свою сборную на этом турнире. Понятно, что попасть туда будет сложно, но мы верим в наших ребят. Никто не сомневается, что сборная Словении отдаст все силы для выхода на ЧМ-2022. А если осенью еще и откроют стадионы для болельщиков, то это будет, как вы сами знаете по опыту Марибора, огромным подспорьем для нашей команды, которую дома поддерживают просто неистово.

— Можно ли назвать Йосипа Иличича из «Аталанты» определяющим игроком, от которого во многом и будет зависеть судьба сборной Словении?

— Иличич — это, безусловно, наша звезда. Как и голкипер Облак, о чем я уже говорил. Иличич ненамного младше меня, а в сборной Словении он появился уже в достаточно зрелом для футболиста возрасте. Это очень незаурядный игрок, способный в своей лучшей форме в одиночку решать исход матча. Это правда! Но нельзя сводить все к одному Иличичу. Есть еще целый ряд ребят, которые хотят доказать, что они могут решать серьезные задачи. И есть целый ряд возрастных футболистов, включая того же Иличича, для которых этот отборочный турнир — последняя, вероятно, возможность в карьере отобраться на чемпионат мира. Это должно стать большим дополнительным стимулом. В том нашем случае, когда Словения сошлась с Россией, этот стимул точно сработал!