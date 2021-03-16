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«После того гола загремел в больницу». Интервью с мариборским палачом сборной России

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
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Сегодня, 13:30
18 ноября 2009 года. Словения — Россия — 1:0. Златко Дедич — автор рокового мяча в ворота сборной России. Фото Александр Федоров, &quot;СЭ&quot; 18 ноября 2009 года. Словения — Россия — 1:0. Словенцы празднуют гол. Фото Александр Федоров, &quot;СЭ&quot; Йосип Иличич. Фото Reuters
18 ноября 2009 года. Словения — Россия — 1:0. Златко Дедич — автор рокового мяча в ворота сборной России. Фото Александр Федоров, &quot;СЭ&quot;
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Златко Дедич — о стыковых матчах в 2009-м, встрече с Черчесовым и феномене Иличича.

Дедич — человек, благодаря которому слово «Марибор» стало в России нарицательным. Именно он забил единственный гол в том самом памятном матче и оставил команду Гуса Хиддинка без ЧМ-2010. Сейчас 36-летний Дедич выступает в Австрии за клуб «Свароски Тироль» и охотно делится воспоминаниями о событиях 11-летней давности. Тем более что есть повод — 27 марта Россия и Словения сыграют в отборе к ЧМ-2022.

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У вас Жирков еще играет, почему мне нельзя?

Вам 36 лет, многие в этом возрасте заканчивают. Не наигрались еще?

Слушайте, у вас вон Жирков до сих пор играет, причем даже за сборную, и ничего! А он ведь точно не младше меня. (Смеется.) Так вот и я продолжаю!

Спустя много лет Словения вновь сыграет с Россией. Ответный матч в Мариборе в 2009-м стал вашим личным триумфом. Что сохранилось в памяти?

То наше двухматчевое противостояние, конечно, навсегда останется в памяти. Но ни о каком моем личном триумфе речи и быть не может. Тогда выиграла вся команда, вся наша страна, а мне просто посчастливилось поучаствовать в той победе и забить тот гол. Мы были тогда сильны именно коллективом и боевым духом. Перед ответным матчем мы верили в то, что можем обыграть сборную России с нужным счетом и выйти на чемпионат мира. У нас был сумасшедший заряд, была запредельная мотивация. А переполненный стадион в Мариборе гнал команду вперед. Любому из нас было безразлично, кто забьет решающий гол, у всех была одна цель — победить. И мы добились того, чего хотели.

Перед теми стыковыми матчами Россию считали фаворитом, а поражение в Мариборе стало сильным ударом. Насколько та победа стала неожиданной для вас?

При всем уважении к той сборной России, которая превосходила нас по именам, мы-то сами вовсе не считали себя аутсайдерами. Мы верили, что мы можем биться на равных и способны попасть на чемпионат мира. У нас был такой сплоченный и боевой коллектив, что мы прежде всего думали о своих достоинствах, а не об авторитете соперника. Мы играли от себя и верили в свои силы: без этого не было бы той победы в Мариборе. При этом я отдаю себе отчет, что в Москве сборная России сама упустила свой шанс. Если бы ваша команда довела счет до крупного, вряд ли нам удалось бы дома ликвидировать такой гандикап, это объективно! Кажется, Павлюченко и Жирков могли добить нас в Москве окончательно, но спас Ханданович! Мы на зубах дотерпели тот матч в Москве и забили важнейший гол, без которого мой удар в Мариборе не стал бы таким важным.

Кого из той сборной России вы могли бы отметить в первую очередь?

По именам та ваша сборная была громче нашей. Тогда в Европе был очень хорошо известен в первую очередь Аршавин, неплохо знали Павлюченко, Жиркова, Погребняка. Я лично помню защитников — братьев Березуцких, голкипера Акинфеева. Знаю, что Акинфеев до сих пор играет за ЦСКА, а братья Березуцкие теперь работают в тренерском штабе этого клуба. Еще, кстати, из ЦСКА помню талантливого парня под десятым номером — Дзагоева. Я играл за свой нынешний клуб в прошлом году на зимних сборах в Испании против ЦСКА, поэтому кое-что знаю и помню. (Смеется.)

18 ноября 2009 года. Словения — Россия — 1:0. Словенцы празднуют гол. Фото Александр Федоров, "СЭ"
18 ноября 2009 года. Словения — Россия — 1:0. Словенцы празднуют гол. Фото Александр Федоров, «СЭ»
О&nbsp;выборе главного тренера на&nbsp;мартовские отборочные матчи ЧМ-2022.Черчесов обновляет сборную. Другого пути нет

После того матча не спал два дня

В российских СМИ много чего понаписано за эти годы про канун матча в Мариборе, саму игру и ее горькое послевкусие. А какие лично у вас остались воспоминания?

Знаете, мне вот что запомнилось. Перед матчами мы обычно собирались на небольшой полдник всей командой — где-то к 17 часам. Так вот тогда почти все, причем не сговариваясь, пришли раньше на полчаса, такой был у нас заряд на матч: хотели уже выбежать на поле! Ну а после игры я загремел в больницу на пару дней.

Травма?

Нет. Я был настолько истощен физически и эмоционально после того матча, что организм не выдержал нагрузки. Та победа далась ценой огромных усилий, потом на эмоциях не спал дня два: в Словении же случился настоящий праздник!

В том матче сборная России лишилась из-за удалений сразу двух игроков. Насколько жестким, на ваш взгляд, был тот матч? И каким было судейство?

У нас, кстати, тоже случилось удаление. А у вас Жиркова удалили в самом конце матча на фоне зашкаливающих эмоций с обеих сторон: это же был решающий матч за выход на чемпионат мира, там была жесткая борьба и дикие нервы! В футбол ведь играют не мягкие игрушки, а люди, так что как без супернакала в таких матчах?! Но уверяю вас, что с нашей стороны точно не было никакой ненависти к сопернику, ни в коем случае! Я всегда относился и отношусь к России с уважением, и тогда была честная спортивная борьба, в которой мы победили. И судейство не вызывает каких-то особых воспоминаний... У меня, кстати, дважды была впоследствии возможность переехать в ваш чемпионат. В первом случае я сам отказался по семейным обстоятельствам, а во втором что-то не сложилось в переговорах между моим тогдашним клубом и российской командой.

Что вы знаете про нынешнюю сборную России, с которой Словении играть уже 27 марта?

Если честно, я не очень хорошо знаком с нынешней сборной России. Конечно, знаю все того же Жиркова, а в целом вряд ли могу сказать что-то определенное. Ваша сборная удачно выступила на ЧМ-2018, но я не знаю, насколько изменился ее состав с того турнира. У вас есть фактурный нападающий: Дзюба, верно? Плюс быстрый форвард, который играет в испанском чемпионате: Черышев! Признаться, я не очень знаком с вашим чемпионатом, а за границей у вас очень мало игроков. Уж извините. (Смеется.)

Сборную России тренирует Станислав Черчесов, который играл и в дрезденском «Динамо», и в «Тироле», за которые вы тоже выступали.

Я сейчас играю за другой тирольский клуб — «Сваровски». Но вот когда играл за тот клуб, за который выступал Черчесов, то видел его однажды на нашей тренировке. Это было, кажется, после ЧМ-2018. Я лично не знаком с Черчесовым, но знаю, что его в Тироле очень уважают. Когда он заезжал на нашу тренировку, все были ему рады.

Йосип Иличич. Фото Reuters
Йосип Иличич. Фото Reuters

Иличич — главная звезда, но нельзя сводить все к нему

А что из себя представляет нынешняя сборная Словении?

Как и тогда, ее вновь — после определенного перерыва — тренирует Матьяж Кек. Думаю, что это оптимальный на сегодня выбор для нашей сборной. В нынешней команде есть такие звезды, как Облак и Иличич. Большинство ребят играют за границей, причем многие в топовых чемпионатах, так что и мастерства, и опыта у них хватает. В 2009-м мы четко играли по схеме 4-4-2, ничего особо не усложняли, у нас все было отработано до мелочей. Давно не видел в деле нынешнюю сборную Словении, поэтому не берусь сказать, как она будет играть против России. Да еще на фоне всех этих коронавирусных осложнений, которые в любой момент могут выбить кого-то из строя! Хочется верить, что Словения подойдет к старту отборочного турнира в боевой форме, потому что группа у нас ровная: надо начинать биться уже с первого матча. Тем более что первая игра с Хорватией. А потом сразу же матч против России!

Вы назвали группу ровной, то есть не считаете, что Хорватия — явный фаворит?

Может, и фаворит, но все-таки не явный. Группа-то все равно достаточно ровная. Да еще не забывайте, что отборочный турнир в этот раз необычный: все решается за несколько месяцев, да еще чемпионат Европы с участием России, Хорватии и Словакии попадает на 2021 год! Командам столько серьезных и изматывающих эмоционально и физически матчей предстоит сыграть за какие-то восемь-девять месяцев, что дать сегодня точный прогноз на то, как все закончится в ноябре, слишком сложно!

Словения-то как раз не сыграет на Евро-2020. Насколько в вашей стране верят в то, что команда может попасть на ЧМ-2022?

Разумеется, мы все хотим увидеть свою сборную на этом турнире. Понятно, что попасть туда будет сложно, но мы верим в наших ребят. Никто не сомневается, что сборная Словении отдаст все силы для выхода на ЧМ-2022. А если осенью еще и откроют стадионы для болельщиков, то это будет, как вы сами знаете по опыту Марибора, огромным подспорьем для нашей команды, которую дома поддерживают просто неистово.

Можно ли назвать Йосипа Иличича из «Аталанты» определяющим игроком, от которого во многом и будет зависеть судьба сборной Словении?

Иличич — это, безусловно, наша звезда. Как и голкипер Облак, о чем я уже говорил. Иличич ненамного младше меня, а в сборной Словении он появился уже в достаточно зрелом для футболиста возрасте. Это очень незаурядный игрок, способный в своей лучшей форме в одиночку решать исход матча. Это правда! Но нельзя сводить все к одному Иличичу. Есть еще целый ряд ребят, которые хотят доказать, что они могут решать серьезные задачи. И есть целый ряд возрастных футболистов, включая того же Иличича, для которых этот отборочный турнир — последняя, вероятно, возможность в карьере отобраться на чемпионат мира. Это должно стать большим дополнительным стимулом. В том нашем случае, когда Словения сошлась с Россией, этот стимул точно сработал!

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