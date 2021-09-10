Чудо-вечер Месси. Хет-трик, два великих рекорда, слезы и песни с Кубком Америки

Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке.

Падение рекорда Пеле

Аргентина — Боливия — 3:0 (Месси, 14, 64, 88)

Квартет аргентинцев, которые обманули бразильские санитарно-эпидемиологические службы и де-факто спровоцировали грандиозный скандал с последующей отменой матча, не помог своей сборной и в дополнительном осеннем туре. Эмилиано Мартинес и Буэндиа, как и ожидалось, вернулись в расположение «Астон Виллы» после двух игр, а Ло Сельсо и Ромеро в «Тоттенхэме» ждал штраф за самовольный отъезд в сборную.

?EL GOLAZO QUE HICISTE, LEO! El '10' argentino hizo una de sus jugadas favoritas y marc? el primero en el Monumental. ???



?? 20' PT | Argentina ?? 1-0 ?? Bolivia#ClasificatoriasxMDeportes ?



M?ralo en el 015 y 715 HD de Movistar TV ?? https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/scWcQ4EZwK — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 9, 2021

Впрочем, с аутсайдером команда Лионеля Скалони обязана была справляться и без этой четверки. Тем более с Месси на поле, который быстро привел в восторг кипевший эмоциями «Монументаль» как красивым ударом, так и историческим достижением. На 14-й минуте Лео сравнялся с Пеле по числу голов за южноамериканские сборные и отметил свой успех поцелуем логотипа, посвященного победе в Кубке Америки.

?GOOOOOOOOOOOOOOL! Lionel Messi asegura su gran momento con un hat-trick ante una tibia selecci?n boliviana.



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M?ralo en el 015 y 715 HD de Movistar TV ?? https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/7hMkcjruaO — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 10, 2021

И это было только начала бенефиса аргентинского капитана, который подарил болельщикам свой 55-й хет-трик. Лео творил историю, превзойдя державшееся полвека достижение. После комбинации с Лаутаро Мартинесом обогнал короля футбола, а к финальному свистку довел число результативных ударов в бело-голубой футболке до 79. На отборочные матчи чемпионата мира пришлось 26 мячей, и это тоже южноамериканский рекорд, который Месси отобрал у своего закадычного друга — пропустившего все сентябрьские матчи уругвайца Луиса Суареса.

Скорее, все это Лео осознает позже, но в любом случае успехи команды и радость поклонников для него важнее. Болбой, сделавший селфи со своим кумиром, будет помнить об этом всю жизнь. А сам Месси не забудет текшие по лицу слезы, когда после финального свистка Аргентина наконец-то смогла отпраздновать титул лучшей команды Нового Света вместе со своими болельщиками.

С песнями и танцами в обнимку с чемпионскими трофеем, который Лео прижимал к груди, словно своего четвертого ребенка. Кажется, за два прошедших с финала Кубка Америки месяца это событие стало для аргентинской «десятки» еще более значимым. Или в Буэнос-Айресе он пережил его снова, и эти эмоции важнее всех рекордов и хет-триков. «Я очень долго ждал этого, мне это снилось», — признался Лео. Его сны и мечты стали реальностью.

Video of the day. Leo Messi crying tears of joy after finally celebrating Copa America with Argentinian people. ??? #Messi



...and yes, it's even more beautiful than his great hattrick scored tonight, becoming best South American scorer in history.pic.twitter.com/28Hbl7LBEZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2021

У Неймара гол и пас

Бразилия — Перу — 2:0 (Эвертон Рибейру, 15. Неймар, 40)

О своеобразии южноамериканского футбола лучше всего говорит история Маркиньюса. Один из лучших защитников «селесао» досрочно вернулся в «ПСЖ», поскольку бразильская конфедерация футбола не получила от дисциплинарного комитета ФИФА гарантий, что игроку зачтут отбытие дисквалификации в остановленном матче с Аргентиной.

As? lleg? el primero para el local. ?Vamos muchachos, a seguir! ? ??



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M?ralo en el 003 y 703 HD de Movistar TV ?? https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/d7dwS6pM8m — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 10, 2021

Скандальным, по мнению перуанцев, получился и первый гол в исполнении Эвертона Рибейру. Гости считали, что перед тем, как отдать результативную передачу, Неймар нарушил правила против Сантамарии. Однако арбитр остался непреклонен, дождавшись в центре поля подтверждения легитимности взятия ворот из комнаты ВАР.

Neymar puso el segundo para el conjunto local. ?A levantarse, muchachos! ?? ?



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По второму же голу с добиванием Неймара вопросов не возникло. Это взятие ворот получилось каким-то будничным, как и восьмая победа еще ни разу не оступившейся в этот цикле Бразилии.

Уругвай уже третий

Уругвай — Эквадор — 1:0 (Перейро, 90+2)

По итогам прошлого тура, когда все затмил скандал в Бразилии, уругвайцы вытеснили с четвертого места Колумбию и впервые за долгое время поднялись в зону прямого выхода на мировое первенство. Теперь команда Оскара Табареса в очном противостоянии cмогла сместить с третьей строчки Эквадор и добилась этого в невероятно драматичной концовке.

Все началось с выстрела Весино из-за штрафной, но даже в таких ситуациях, когда мяч влетает в «девятку», при наличии всевидящего ока ВАР это ничего не гарантирует. Арбитр положился на мнение видеоассистентов, а те посчитали, что забравшийся в офсайд другой уругвайский футболист принимал активное участие в эпизоде и создал проблемы голкиперу. И все же на второй добавленной минуте Нандес, уже падая, сумел выполнить навес на голову Перейро и осчастливить всю страну.

En los descuentos del partido, Gast?n Pereiro marcaba as? el ?nico gol de la victoria uruguaya sobre Ecuador. ???#ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/sabDNN4Czj — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 10, 2021

Колумбия — Чили — 3:1 (Борха, 19, с пенальти, 20. Л.Диас, 74 — Менесес, 56)

Пока уругвайцы мучились, их конкурент — Колумбия — уверенно разбирался с чилийцами. Зенитовец Барриос, что уже привычно, начал игру в стартовом составе, а его команда к середине первого тайма добилась комфортного преимущества благодаря оформленному за 88 секунд дублю Борхи.

?Doblete de Borja! El delantero colombiano anot? nuevamente y estira la ventaja para el seleccionado local. ??



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M?ralo en el 006 y 706 HD de Movistar TV ?? https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/F9Iwci3ypO — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 9, 2021

Но насколько тонко сыграл во второй атаке одноклубник Лунева по «Байеру» Борре, настолько же неловко он действовал в завершении. Попасть в штангу пустых ворот было даже сложнее, чем в створ, однако форвард сделал невозможное. И, кажется, это самый невероятный промах в сентябрьских отборочных матчах на всех континентах.

?NOOOOOO! ?La que se perdi? Rafael Santos Borr?! ???



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M?ralo en el 006 y 706 HD de Movistar TV ?? https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/Qf57khGWt5 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 9, 2021

Не случись этого, даже намека на интригу не возникло бы. А так чилийцы сократили отставание и поняли бесплодность своих усилий только после третьего гола хозяев за авторством Диаса. Оставшись пятой, Колумбия только по дополнительным показателям уступает Эквадору, тогда как «Ла Роха» не только отстала от пятого места уже на шесть очков, но и лишилась на первую октябрьскую игру заработавшего дисквалификацию Видаля.

Парагвай — Венесуэла — 2:1 (Д.Мартинес, 7. Гамарра, 46 — Чансельор, 90)

В свою очередь Парагвай одержал первую победу с ноября прошлого года, а ее творцом стал автор двух голевых передач Анхель Ромеро. Красно-белые продолжают борьбу за пятое место, которое даст возможность получить пропуск в Катар через межконтинентальные стыковые матчи.