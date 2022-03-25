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25 марта, 02:00

Турецкая драма в Португалии, Бэйл тащит Уэльс, в финале Швеции поможет Ибрагимович

Португалия победила Турцию в матче отбора ЧМ-2022
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Гарет Бэйл в матче отбора ЧМ-2022 против Австрии.
Фото Reuters

Обзор состоявшихся в четверг в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Португалия справилась без голов Криштиану

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. do Dragao (Порту)
Португалия
3:1
Турция
Голы
Отавиу, 15 (1:0), Диогу Жота, 42 (2:0), Бурак Йылмаз, 65 (2:1), Матеус Нунес, 90+4 (3:1)
Нереализованный пенальти
Бурак Йылмаз 85
Португалия
Кошта Рафаэл Геррейру (Нуну Мендеш, 88) Жозе Фонти Далот Жоау Моутинью (Матеус Нунес, 88) Бернарду Силва Бруну Фернандеш (Виллиам Карвалью, 80) Данилу Перрейра Отавиу (Леан, 88) Криштиану Роналду Диогу Жота (Жоау Феликс, 71)
Турция
Угурджан Чакыр Зеки Челик (Дорухан Токез, 80) Мерих Демирал Чаглар Сеюнджю Озан Кабак Хакан Чалханоглу Беркан Кутлу (Сердар Дурсун, 90) Оркун Кекчю (Юсуф Языджи, 80) Керем Актюркоглу (Энес Юнал, 66) Дженгиз Юндер Бурак Йылмаз
Предупреждения
Диогу Жота 35’, Жоау Моутинью 86’  -  Зеки Челик 35’, Хакан Чалханоглу 69’, Мерих Демирал 76’, Дорухан Токез 90+6’
Судьи
Зиберт (Германия)

Португальцы — короли стыковых матчей. Они попали с их помощью на ЧМ-2010, Евро-2012 и ЧМ-2014, а сейчас — после сенсационного вылета Италии — имеют реальный шанс продлить успешную серию. Хотя к игре с непредсказуемой Турцией команда Фернанду Сантуша подошла с ослабленной обороной, так как Рубен Диаш травмирован, а опытный Пепе сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого на помощь 38-летнему Жозе Фонти, который проводил 50-й матч за сборную, пришлось отправить опорного хавбека «ПСЖ» Данилу Перейру.

Это, естественно, ничего не гарантировало, и, например, при счете 1:0 Кутлу откровенно простил хозяев, пробив головой в сантиметрах от штанги. Для Португалии, впрочем, лучшей обороной стало нападение, где обнаружился неожиданный герой в лице полузащитника «Порту» Отавиу. Проводивший лишь третий матч за национальную команду 27-летний футболист забил, успев на добивание после попадания Бернарду Силвы в штангу, а потом еще и выполнил идеальный навес на Диогу Жоту.

Нападающий «Ливерпуля», конечно, уникален. Невысокий рост (178 см) Жота компенсирует удивительным чувством позиции, и это главное объяснение его умения забивать головой. Если брать сборную, то больше половины мячей (5 из 9) форвард отправил в сетку со «второго этажа».

Только у Турции есть свой уникум — Бурак Йылмаз. 36-летний ветеран мог стать героем нации, однако пережил настоящую драму. Его прекрасная комбинация с Дженгизом Юндером подарила туркам надежду, и она должна была материализоваться, когда ВАР пригласил арбитра Клауса Зиберта к монитору и тот увидел, что Фонти в штрафной неловко попал по ноге Энесу Юналу. Однако Йылмаз с 11-метровой отметки пробил выше, и Португалия отделалась испугом.

Может быть, к точке стоило отправиться вышедшему на замену на 80-й минуте и находящемуся на пике формы Юсуфу Языджи? Это, впрочем, уже ненаучная фантастика, и Португалия, у которой в компенсированное время первый мяч за сборную забил Матеуш Нуньеш, в одном шаге от ЧМ. Видимо, подвигов Роналду стоит ждать уже против Северной Македонии.

Забытый герой

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
2:1
Австрия
Голы
Бэйл, 25 (1:0), Бэйл, 51 (2:0), Забитцер, 64 (2:1)
Уэльс
Хеннесси Уильямс Дэвис Родон Робертс Ампаду Аллен Уилсон Рэмси Джеймс (Джонсон, 88) Бэйл (Мефам, 90+3)
Австрия
Линднер Драгович Хинтереггер Алаба Лайнер (Грегорич, 88) Зейвальд Забитцер Баумгартнер (Вайманн, 77) Лаймер (Калайджич, 65) Шлагер (Лазаро, 77) Арнаутович
Предупреждения
Уилсон 59’, Уильямс 90+5’  -  Баумгартнер 24’, Лайнер 88’
Судьи
Марчиняк (Польша)

Гарет Бэйл, пропустивший кошмарное для «Реала» класико из-за проблем со спиной, в сборной уже тренировался без ограничений. Видимо, на родине даже воздух целебный. Плюс мотивация, ведь для самой яркой валлийской звезды эти стыки — шанс продлить карьеру, потому что футболист раздумывает о том, чтобы завязать с футболом. Сделать это после ЧМ-2022 — красивая история.

Мало кто ждал от почти не играющего за клуб Бэйла каких-то откровений. Но тем сильнее оказалось впечатление от перформанса форварда, который стал главной звездой полуфиналов. Потрясающий штрафной — пожалуйста. Удар в касание в «девятку»? Не проблема! Да, Забитцер при помощи рикошета вернул игре интригу, но для Уэльса это стало просто неприятным моментом. Единственное, валлийцам для понимания своих перспектив придется набраться терпения в связи с переносом на лето матча Шотландия — Украина.

Швеция вышла на Польшу

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
1:0
Чехия
Голы
Куайзон, 110 (1:0)
Швеция
Ульсен Линделеф Даниэльсон Ольссон (Бенгтссон, 61) Нильссон Классон (Куайзон, 61) Экдаль (Сванберг, 72) Форсберг (Хеландер, 115) Ольссон (Карлссон, 107) Кулушевски Исак (Эланга, 115)
Чехия
Вацлик Зима Холеш Брабец Барак (Сикора, 90+2) Масопуст (Матею, 76) Янкто (Гавел, 76) Садилек (Крейчи, 90+2) Соучек Хложек (Лингр, 111) Кухта (Пекхарт, 83)
Предупреждения
Нильссон 46’, Классон 52’, Экдаль 60’, Ольссон 103’, Карлссон 115’  -  Холеш 68’, Зима 71’, Соучек 85’, Матею 90+3’
Судьи
Оливер (Англия)

Еще недавно мы бы рассматривали этот матч как встречу потенциальных соперников сборной России. Теперь это просто игра шведов с чехами, где с одной стороны были бывшие игроки «Краснодара» Олссон и Классон, а с другой — все еще форвард «Локомотива» Кухта. В отсутствие травмированного Шика замененный на 83-й минуте нападающий был главной надеждой Чехии в атаке, но впереди гости так ничего и не придумали.

Скандинавам же удалось реализовать свое территориальное преимущество в овертайме, когда все решила прекрасная комбинация Исака и Куайзона. Смена бундеслиги на чемпионат Саудовской Аравии никак не сказалась на эффективности последнего. Теперь осталось понять, хватит ли шведам сил еще и на Польшу, которую без игры с Россией вывели в финал волевым решением ФИФА и УЕФА. Или скандинавам поможет пропускавший сегодняшнюю игру из-за дисквалификации Ибрагимович?

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Основные источники исследования

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