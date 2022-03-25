Неймар и Бразилия поставили Чили на грань провала, Уругвай и Эквадор едут на ЧМ-2022, Колумбия верит в чудо

Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке.

Первый гол Винисиуса Жуниора

О мотивации Бразилии покидающий пост главного тренера пентакампеонов по окончании ЧМ-2022 Тите высказался еще после досрочного завоевания путевки в Катар. Начиная с зимнего микроцикла — это подготовка непосредственно к финальной стадии ЧМ. Тут все логично, потому что обкатывать состав лучше в боевых условиях — встречаясь с соперниками с максимальной мотивацией.

У постаревших чилийцев, например, права на ошибку не было, только им требовалось совершить невозможное — нанести «селесау» первое в истории домашнее поражение в отборочных турнирах. После фиаско Италии таких сборных на планете осталось только две — Испания и Бразилия, причем южноамериканцы в ночь на пятницу еще и отпраздновали 50-ю победу в квалификационных раундах.

Бразилия в принципе играла так, словно это ей нужно было выигрывать кровь из носу, и в концовке первого тайма «Ла Роху» отправил в нокаут максимально мотивированный игрок. На «Маракане» Неймар, которого сейчас освистывают в Париже, попал в родную стихию всеобщего обожания. Он сам заработал пенальти, заставив сфолить Ислу, и сам же его реализовал. И тут же, поймав кураж, остроумно пропустил передачу Антони в направлении открывшего счет голам за сборную Винисиуса Жуниора.

Только этот отрезок несколько расслабил Бразилию, и второй тайм она начала с того, что потеряла перед воротами Видаля. Помог ВАР, который не обнаружил криминала в попадании мяча в руку отдавшего передачу Монтесиноса, но разглядел микроскопический офсайд у автора отмененного в итоге гола. Это заметно остудило пыл гостей, а второй пенальти, который реализовал Филиппе Коутинью, означал нокаут.

Доведшая счет до разгромного усилиями Ришарлисона Бразилия продлила рекордную домашнюю победную серию до 14 матчей. А Чили, чтобы попасть в стыки, нужен невероятный расклад из собственной победы и синхронных поражений перуанцев и колумбийцев.

Перу — фаворит в борьбе за стыки

В центральном матче тура перезагрузившийся после отставки легендарного Оскара Табареса Уругвай сумел гарантировать себе поездку в Катар. Можно констатировать, что Диего Алонсо оказался идеальным антикризисным менеджером, начав свою работу с серии из трех побед. А героем вечера стал Де Арраскаэта, с подбора вколотивший в сетку отскочивший от перекладины мяч.

Для не проигрывавших с октября перуанцев это поражение отнюдь не приговор. Да, потерян шанс на прямую путевку в Катар, однако «инки» остаются фаворитом в борьбе за пятое место. Для гарантированного попадания в стыки команде Рикардо Гареки нужно в ночь на среду обыграть дома Парагвай.

Пока же перуанские болельщики проклинают судей, ВАР и КОНМЕБОЛ. А все из-за сомнительных ракурсов повтора, где визуально может показаться, что уругвайский голкипер выбил мяч из-за линии ворот.

It's a World Cup qualifier and CONMEBOL can't afford better camera angles and use VAR!!! ??? #peruvsuruguay pic.twitter.com/FzbCQUqdjY — Carol (@Carol_Dagny) March 25, 2022

Барриос в запасе

Меньше чем за год Колумбия пережила яркий взлет и не менее эпичное падение. Сначала все было отлично, и вернувшийся на пост главного тренера Рейнальдо Руэда привел сборную к бронзе Кубка Америки. Однако возобновление отборочного цикла получилось провальным, так как, научившись сушить атаку Бразилии и Аргентины, колумбийцы сами перестали забивать. Команда, в которой были Фалькао и Хамес Родригес, Сапата и Диас, Куадрадо и Муриэль, в прошлый раз поразила ворота 10 сентября.

После этого одна из самых ярких атакующих линий Нового Света замолчала на семь туров! На этом отрезке Колумбия четыре матча завершила нулевыми ничьими и в трех проиграла со счетом 0:1. Как результат — падение во вторую половину таблицы и лишь теоретические шансы финишировать на пятом месте. Однако колумбийцы цеплялись за соломинку, а Диас вновь показал, что забивать банальные голы он не умеет. Против Боливии, которая теряется вне родного высокогорья, форвард «Ливерпуля» принял передачу около угла штрафной, обвел защитника и красиво закрутил мяч под дальнюю штангу. Колумбийская «засуха» прервалась на отметке 685 минут.

Руэда, кстати, оставил в запасе зенитовца Барриоса, отдав предпочтение Куэльяру. При положительном результате вопросов к тренеру по этой игре точно нет. К тому же он не ошибся с заменой, и Борха, едва заменив Муриэля, отменил даже намек на нервную концовку. Она, впрочем, гарантирована в заключительном туре, потому что даже выездная победа в Венесуэле ничего не гарантирует.

Триумфальное поражение

Эквадор рассчитывал на другой результат, но лишенные турнирной мотивации парагвайцы именно в этой игре прервали растянувшуюся на семь матчей безголевую серию. С одной стороны, это было неожиданно, однако с точки зрения статистики все логично. Отборочные игры с Эквадором — самые результативные для красно-белых, которых считают самой осторожной сборной континента.

Пусть и слишком поздно, к Парагваю вернулась удача, а проводивший первый матч за национальную команду Моралес успел открыть счет до своей вынужденной замены уже на 14-й минуте. После автогола Хинкапье исход матча стал очевиден, только и это событие, и третий гол Альмирона вряд ли сильно расстроили гостей, которые не могли удивить оборону соперника во главе с динамовцем Бальбуэной.

Победа Уругвая гарантировала Эквадору пропуск на мировое первенство, и домашний матч с Аргентиной в заключительном туре из потенциально судьбоносного события превращается в национальный праздник.

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La Tri asegur? su boleto para la pr?xima Copa del Mundo. ?Ser? uno de los representantes sudamericanos en Catar 2022! ???#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/OGVi6chNsM — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 25, 2022

Матч Аргентина — Венесуэла состоится в ночь с пятницы на субботу. Начало встречи — в 2.30 по московскому времени.