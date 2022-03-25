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25 марта, 05:00

Неймар и Бразилия поставили Чили на грань провала, Уругвай и Эквадор едут на ЧМ-2022, Колумбия верит в чудо

Бразилия разгромила Чили, Уругвай в меньшинстве обыграл Перу
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболисты сборной Бразилии.
Фото AFP
Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке.

Первый гол Винисиуса Жуниора

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
25 мар, 02:30. Maracana (Рио-де-Жанейро)
Бразилия
4:0
Чили
Голы
Неймар, 44 (1:0), Винисиус Жуниор, 45+1 (2:0), Коутинью, 72 (3:0), Ришарлисон, 90+1 (4:0)
Бразилия
Алиссон Данилу Тиагу Силва Маркиньюс Арана Каземиру (Фабинью, 82) Лукас Пакета (Коутинью, 63) Фред (Гимарайнс, 82) Неймар Антони (Ришарлисон, 75) Винисиус Жуниор (Мартинелли, 75)
Чили
Браво Суасо Роко (Монтесинос, 46) Исла Диас Медель Видаль Баэса (Фернандес, 61) Арангис (Павес, 77) Санчес Варгас (Менесес, 76)
Предупреждения
Лукас Пакета 21’, Каземиру 60’, Неймар 62’, Винисиус Жуниор 71’  -  Диас 62’, Браво 69’, Медель 71’
Судьи
Эррера (Аргентина)

О мотивации Бразилии покидающий пост главного тренера пентакампеонов по окончании ЧМ-2022 Тите высказался еще после досрочного завоевания путевки в Катар. Начиная с зимнего микроцикла — это подготовка непосредственно к финальной стадии ЧМ. Тут все логично, потому что обкатывать состав лучше в боевых условиях — встречаясь с соперниками с максимальной мотивацией.

У постаревших чилийцев, например, права на ошибку не было, только им требовалось совершить невозможное — нанести «селесау» первое в истории домашнее поражение в отборочных турнирах. После фиаско Италии таких сборных на планете осталось только две — Испания и Бразилия, причем южноамериканцы в ночь на пятницу еще и отпраздновали 50-ю победу в квалификационных раундах.

Бразилия в принципе играла так, словно это ей нужно было выигрывать кровь из носу, и в концовке первого тайма «Ла Роху» отправил в нокаут максимально мотивированный игрок. На «Маракане» Неймар, которого сейчас освистывают в Париже, попал в родную стихию всеобщего обожания. Он сам заработал пенальти, заставив сфолить Ислу, и сам же его реализовал. И тут же, поймав кураж, остроумно пропустил передачу Антони в направлении открывшего счет голам за сборную Винисиуса Жуниора.

Только этот отрезок несколько расслабил Бразилию, и второй тайм она начала с того, что потеряла перед воротами Видаля. Помог ВАР, который не обнаружил криминала в попадании мяча в руку отдавшего передачу Монтесиноса, но разглядел микроскопический офсайд у автора отмененного в итоге гола. Это заметно остудило пыл гостей, а второй пенальти, который реализовал Филиппе Коутинью, означал нокаут.

Доведшая счет до разгромного усилиями Ришарлисона Бразилия продлила рекордную домашнюю победную серию до 14 матчей. А Чили, чтобы попасть в стыки, нужен невероятный расклад из собственной победы и синхронных поражений перуанцев и колумбийцев.

Перу — фаворит в борьбе за стыки

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
25 мар, 02:30. Centenario (Монтевидео)
Уругвай
1:0
Перу
Голы
Де Арраскаэта, 42 (1:0)
Уругвай
Рочет Хименес Годин Араухо Оливера Бентанкур Де Арраскаэта (Суарес, 84) Вальверде Пеллистри (Гомес, 84) Суарес (Торрейра, 76) Нуньес (Кавани, 67)
Перу
Гальесе Самбрано Трауко Адвинкула Кальенс Пенья (Флорес, 46) Куэва (Калькатерра, 77) Тапия Каррильо (Орменьо, 65) Йотун (Гонсалес, 61) Лападула (Валера, 77)
Предупреждения
Пеллистри 72’, Суарес 76’  - 
Судьи
Даронку (Бразилия)

В центральном матче тура перезагрузившийся после отставки легендарного Оскара Табареса Уругвай сумел гарантировать себе поездку в Катар. Можно констатировать, что Диего Алонсо оказался идеальным антикризисным менеджером, начав свою работу с серии из трех побед. А героем вечера стал Де Арраскаэта, с подбора вколотивший в сетку отскочивший от перекладины мяч.

Для не проигрывавших с октября перуанцев это поражение отнюдь не приговор. Да, потерян шанс на прямую путевку в Катар, однако «инки» остаются фаворитом в борьбе за пятое место. Для гарантированного попадания в стыки команде Рикардо Гареки нужно в ночь на среду обыграть дома Парагвай.

Пока же перуанские болельщики проклинают судей, ВАР и КОНМЕБОЛ. А все из-за сомнительных ракурсов повтора, где визуально может показаться, что уругвайский голкипер выбил мяч из-за линии ворот.

Барриос в запасе

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
25 мар, 02:30. Estadio Metropolitano Roberto Melendez (Барранкилья)
Колумбия
3:0
Боливия
Голы
Диас, 39 (1:0), Борха, 72 (2:0), Урибе, 90 (3:0)
Колумбия
Морено Урибе Лерма Кинтеро Борха
Боливия
Кинтерос Вильямил Куэльяр
Предупреждения
Куадрадо 68’  -  Акин 12’, Гарсия 58’, Энумба 69’
Судьи
Тельо (Аргентина)

Меньше чем за год Колумбия пережила яркий взлет и не менее эпичное падение. Сначала все было отлично, и вернувшийся на пост главного тренера Рейнальдо Руэда привел сборную к бронзе Кубка Америки. Однако возобновление отборочного цикла получилось провальным, так как, научившись сушить атаку Бразилии и Аргентины, колумбийцы сами перестали забивать. Команда, в которой были Фалькао и Хамес Родригес, Сапата и Диас, Куадрадо и Муриэль, в прошлый раз поразила ворота 10 сентября.

После этого одна из самых ярких атакующих линий Нового Света замолчала на семь туров! На этом отрезке Колумбия четыре матча завершила нулевыми ничьими и в трех проиграла со счетом 0:1. Как результат — падение во вторую половину таблицы и лишь теоретические шансы финишировать на пятом месте. Однако колумбийцы цеплялись за соломинку, а Диас вновь показал, что забивать банальные голы он не умеет. Против Боливии, которая теряется вне родного высокогорья, форвард «Ливерпуля» принял передачу около угла штрафной, обвел защитника и красиво закрутил мяч под дальнюю штангу. Колумбийская «засуха» прервалась на отметке 685 минут.

Руэда, кстати, оставил в запасе зенитовца Барриоса, отдав предпочтение Куэльяру. При положительном результате вопросов к тренеру по этой игре точно нет. К тому же он не ошибся с заменой, и Борха, едва заменив Муриэля, отменил даже намек на нервную концовку. Она, впрочем, гарантирована в заключительном туре, потому что даже выездная победа в Венесуэле ничего не гарантирует.

Триумфальное поражение

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
25 мар, 02:30. Antonio Aranda (Сьюдад дель Эсте)
Парагвай
3:1
Эквадор
Голы
Моралес, 9 (1:0), Хинкапье, 45+6 (2:0), Альмирон, 54 (3:0), Кайседо, 85 (3:1)
Парагвай
Сильва Рохас (Эспинола, 77) Риверос Бальбуэна Гомес Ортис Кубас (Вильясанти, 66) Санчес (Флорентин, 77) Моралес (Ромеро, 14) Альмирон Энкисо
Эквадор
Галиндес Торрес Хинкапье Кастильо Эступиньян Пресиадо (Ибарра, 46) Груэсо Мендес (Карселен, 76) Рохас (Сармиэнто, 46) Валенсия (Эстрада, 58) Мена (Кайседо, 76)
Предупреждения
Альмирон 32’, Риверос 39’, Кубас 43’, Гомес 81’, Вильясанти 90+1’  -  Валенсия 53’, Торрес 72’
Удаления
Риверос 88’ (вторая ж.к)
Судьи
Валенсуэла (Венесуэла)

Эквадор рассчитывал на другой результат, но лишенные турнирной мотивации парагвайцы именно в этой игре прервали растянувшуюся на семь матчей безголевую серию. С одной стороны, это было неожиданно, однако с точки зрения статистики все логично. Отборочные игры с Эквадором — самые результативные для красно-белых, которых считают самой осторожной сборной континента.

Пусть и слишком поздно, к Парагваю вернулась удача, а проводивший первый матч за национальную команду Моралес успел открыть счет до своей вынужденной замены уже на 14-й минуте. После автогола Хинкапье исход матча стал очевиден, только и это событие, и третий гол Альмирона вряд ли сильно расстроили гостей, которые не могли удивить оборону соперника во главе с динамовцем Бальбуэной.

Победа Уругвая гарантировала Эквадору пропуск на мировое первенство, и домашний матч с Аргентиной в заключительном туре из потенциально судьбоносного события превращается в национальный праздник.

Матч Аргентина — Венесуэла состоится в ночь с пятницы на субботу. Начало встречи — в 2.30 по московскому времени.

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