Сборная России проиграла Хорватии (0:1) в заключительном туре отборочного турнира к ЧМ-2022 и заняла второе место в группе Н. Теперь команда Валерия Карпина примет участие в стыковых матчах за право поехать в Катар. Согласно регламенту, в стыки попадают десять команд, занявших вторые места в группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций-2020, которые не сумели попасть в топ-2 в отборочном турнире.

Помимо России, в стыках уже точно сыграют Португалия (2-е место в группе А), Швеция (2-е место в группе В), Италия (2-е место группе С), Шотландия (2-е место в группе F), Северная Македония (2-е место в группе J), Польша (2-е место в группе I), Уэльс и Чехия (сборные претендуют на второе место в группе Е отборочного турнира), однако в любом случае одна из них окажется в плей-офф как один из победителей своей группы в Лиге наций), а также Австрия (как победитель своей группы в Лиге наций).

В остальных группах ситуация следующая:

— в группе D первое место заняла Франция, на второе перед последним туром претендуют Финляндия и Украина, но с последней Россия в стыках сыграть все равно не сможет по политическим причинам;

— в группе G ситуация перед последним туром все еще запутанная — на первое место претендуют сборные Нидерландов, Норвегии и Турции;

Сама схема плей-офф проста — 12 сборных жеребьевка разбивает на три пути. Как и раньше, каждый участник стыков проводит два матча, но сейчас нужно победить две разные команды. Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе. Сами игры пройдут весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.

В полуфиналах будут «сеяные» и «несеяные» сборные — их определит число набранных очков в отборочных группах, сборные, попавшие в плей-офф через Лигу наций, точно будут «несеяными». «Сеяные» проведут первые матчи плей-офф дома.

Сводная таблица участников плей-офф по состоянию на 15 ноября

И О Мячи 1. Португалия 8 17 17-6 2. Шотландия 8 17 14-7 3. Италия 8 16 13-2 4. Россия 8 16 14-5 5. Швеция 8 15 12-6 6. Польша 8 14 18-10 6. Уэльс 7 14 13-8 8. Сев.Македония 8 12 13-11 9. Турция 7 12 16-15 10. Финляндия 7 11 10-8 11. Австрия через Лигу наций 12. Чехия через Лигу наций

Для распределения мест используются следующие критерии:

— число набранных очков в групповом турнире;

— разность забитых и пропущенных мячей;

— число забитых мячей;

— число побед;

— число гостевых побед;

— дисциплинарные баллы (учитываются предупреждения и удаления).

У тех, кто играл в группах, состоявших из шести команд, не учтут результаты матчей со сборной, занявшей последнее место.