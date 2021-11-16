Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Италия — новый потенциальный соперник России в стыках. Расклады для команды Карпина все хуже

00:50
Северная Ирландия — Италия — 0:0. Фото Reuters
Северная Ирландия — Италия — 0:0. Фото Reuters

Сборная России проиграла Хорватии (0:1) в заключительном туре отборочного турнира к ЧМ-2022 и заняла второе место в группе Н. Теперь команда Валерия Карпина примет участие в стыковых матчах за право поехать в Катар. Согласно регламенту, в стыки попадают десять команд, занявших вторые места в группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций-2020, которые не сумели попасть в топ-2 в отборочном турнире.

Помимо России, в стыках уже точно сыграют Португалия (2-е место в группе А), Швеция (2-е место в группе В), Италия (2-е место группе С), Шотландия (2-е место в группе F), Северная Македония (2-е место в группе J), Польша (2-е место в группе I), Уэльс и Чехия (сборные претендуют на второе место в группе Е отборочного турнира), однако в любом случае одна из них окажется в плей-офф как один из победителей своей группы в Лиге наций), а также Австрия (как победитель своей группы в Лиге наций).

В остальных группах ситуация следующая:

— в группе D первое место заняла Франция, на второе перед последним туром претендуют Финляндия и Украина, но с последней Россия в стыках сыграть все равно не сможет по политическим причинам;

— в группе G ситуация перед последним туром все еще запутанная — на первое место претендуют сборные Нидерландов, Норвегии и Турции;

Сама схема плей-офф проста — 12 сборных жеребьевка разбивает на три пути. Как и раньше, каждый участник стыков проводит два матча, но сейчас нужно победить две разные команды. Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе. Сами игры пройдут весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.

В полуфиналах будут «сеяные» и «несеяные» сборные — их определит число набранных очков в отборочных группах, сборные, попавшие в плей-офф через Лигу наций, точно будут «несеяными». «Сеяные» проведут первые матчи плей-офф дома.

Сводная таблица участников плей-офф по состоянию на 15 ноября

И

О

Мячи

1. Португалия

8

17

17-6

2. Шотландия

8

17

14-7

3. Италия

8

16

13-2

4. Россия

8

16

14-5

5. Швеция

8

15

12-6

6. Польша

8

14

18-10

6. Уэльс

7

14

13-8

8. Сев.Македония

8

12

13-11

9. Турция

7

12

16-15

10. Финляндия

7

11

10-8

11. Австрия

через Лигу наций

12. Чехия

через Лигу наций

Для распределения мест используются следующие критерии:

— число набранных очков в групповом турнире;
— разность забитых и пропущенных мячей;
— число забитых мячей;
— число побед;
— число гостевых побед;
— дисциплинарные баллы (учитываются предупреждения и удаления).

У тех, кто играл в группах, состоявших из шести команд, не учтут результаты матчей со сборной, занявшей последнее место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Отдел футбола «СЭ» все материалы автора
Читайте также
Как забить лакросс-гол? И что может сделать вратарь? Разбираем перформанс Мичкова
Регулятор ФРГ подтвердил привлечение «Нафтогаза» к сертификации СП-2
1
13
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты