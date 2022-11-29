Месси влип в скандал после матча с Мексикой. Провал с Польшей неизбежен?

Сборные Аргентины и Польши сойдутся в заключительном туре группового этапа чемпионата мира и оспорят первое место в квартете C. Важную роль в матче сыграют лидеры — Лео Месси и Роберт Левандовски. Правда, аргентинцу будет сложнее, потому что он проведет игру на волне хейта со стороны мексиканцев.

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Когда состоится и где смотреть матч Польша — Аргентина

Решающая для Месси и Ко игра группового этапа чемпионата мира в Катаре состоится 30 ноября на «Стадионе 974» в Дохе и начнется в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен голландец Данни Маккели. Посмотреть матч в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 21.45 мск.

Польша — Аргентина: прогноз и ставка на матч ЧМ 30 ноября 2022 года

Сборная Аргентины после поражения от Саудовской Аравии (1:2) повисла на краю пропасти и обязана была обыграть Мексику. Целый час «Альбиселеста» билась в закрытую дверь: комбинировать в заключительной трети не удавалось, забросы в штрафную не работали, а после дальних ударов мяч застревал в ногах соперников.

Казалось, аргентинцы так и не распечатают Гильермо Очоа, но тогда игру в свои ноги взял Месси. Лео поймал момент и мощно пробил с 20 с лишним метров — мяч вонзился в нижний угол. После гола семикратный обладатель «Золотого мяча» был очень эмоционален: подбежал к трибуне, несколько раз взмахнул руками и что-то прокричал.

Лионель Месси. Фото Global Look Press

Не успокоился Месси и после финального свистка. На видео из раздевалки сборной Аргентины он отпраздновал победу танцем в трусах, а после швырнул на пол футболку одного из мексиканских игроков и наступил на нее ногой. Конечно, поведение звездного футболиста вызвало негативную реакцию — в первую очередь у известного мексиканского боксера Канело.

«Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю Бога, чтобы я не наткнулся на него! Точно так же, как Аргентина должна уважать Мексику, мы должны уважать Аргентину! Я не говорю о стране [Аргентине], я говорю о Месси и его отвратном поступке», — написал разгоряченный спортсмен в соцсетях.

Скорее всего, Месси поступил неосознанно, на эмоциях, но все равно привлек к себе и к сборной ненужное внимание. В преддверии ответственной встречи с Польшей оно особенно лишнее. Пример Германии, которая провела акцию с закрытыми ртами и после этого набрала всего одно очко в двух матчах, — свежее доказательство, что любых отвлекающих от футбола ситуаций нужно избегать.

Помешает ли история Месси Аргентине победить? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ, несмотря ни на что, считают южноамериканцев фаворитами — на их победу можно поставить за 1.51, что приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (23%), успех Польши — за 8.10 (11%).

Несмотря на такой фон, он вряд ли повлияет на умение Месси укладывать мяч в сетку или на его удачу. Лео будет все тем же лидером, который тащил команду в предыдущих играх ЧМ и сделал в них 2+1. Тем более оборона сборной Польши не внушает доверия: красно-белые позволили создать много моментов у своих ворот Саудовской Аравии (1.56 на 1.73 по xG), допускали опасные подходы с Мексикой. Аргентина и ее лидер, в отличие от предыдущих соперников, воспользуются своими шансами.

Прогноз от «СЭ»: Месси забьет за 2.10.

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