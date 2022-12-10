Нидерланды спаслись с Аргентиной после супер-розыгрыша штрафного. Аргентинцы сами забивали так на ЧМ в 1998-м

Чудо-спасение на 101-й минуте в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Сборная Нидерландов ушла от поражения в основное время благодаря оригинальному розыгрышу штрафного.

Вместо прямого удара Тен Копмейнерс отдал передачу на Вута Вегхорста, который первым касанием подработал мяч, а вторым — пробил мимо вратаря аргентинцев.

Примечательно, что похожим образом на ЧМ забивала и сама Аргентина. Так сравнял счет в знаменитом матче с Англией (2:2, пенальти 4:3) в 1/8 финала турнира 1998 года Хавьер Дзанетти.

30-летний Вегхорст стал автором самого позднего гола в плей-офф чемпионата мира как минимум с 1966 года (100:30, без учета овертаймов) и стал первым голландцем в истории, оформившим дубль после выхода на замену в матче ЧМ (данные Opta).