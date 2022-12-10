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Нидерланды спаслись с Аргентиной после супер-розыгрыша штрафного. Аргентинцы сами забивали так на ЧМ в 1998-м

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Вут Вегхорст сравнял счет на 90+11-й минуте матча Нидерланды — Аргентина.
Фото AFP
Чудо-спасение на 101-й минуте в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.
Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Нидерланды
2:2
Аргентина

Сборная Нидерландов ушла от поражения в основное время благодаря оригинальному розыгрышу штрафного.

Вместо прямого удара Тен Копмейнерс отдал передачу на Вута Вегхорста, который первым касанием подработал мяч, а вторым — пробил мимо вратаря аргентинцев.

Примечательно, что похожим образом на ЧМ забивала и сама Аргентина. Так сравнял счет в знаменитом матче с Англией (2:2, пенальти 4:3) в 1/8 финала турнира 1998 года Хавьер Дзанетти.

30-летний Вегхорст стал автором самого позднего гола в плей-офф чемпионата мира как минимум с 1966 года (100:30, без учета овертаймов) и стал первым голландцем в истории, оформившим дубль после выхода на замену в матче ЧМ (данные Opta).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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