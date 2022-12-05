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Сегодня, 09:00

Сотворят ли японцы еще одну сенсацию? Не споткнется ли Бразилия о Корею? Главные интриги дня

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты сборной Бразилии.
Фото Reuters
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Что сегодня ждать на ЧМ в Катаре.

Япония — Хорватия

Команда — сенсация группового этапа и финалист ЧМ-2018 встретятся уже в первом раунде плей-офф. Более веселый путь на крупном турнире, чем у Японии, сложно представить. Азиаты проиграли Коста-Рике (0:1), но обыграли Испанию (2:1) и Германию (2:1), оставив бундестим за бортом чемпионата мира.

Чемпионат мира. 1/8 финала
05 дек, 18:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Япония
Хорватия

Японцы не просто вышли из группы смерти, но и заняли первое место! От этого команда не становится фаворитом матча с Хорватией, но и не остается безнадежным аутсайдером.

Сборная Японии не смогла проявить себя в игре первым номером с костариканцами, но выжала максимум из матчей, где ей приходилось действовать без мяча. Сегодняшняя встреча, скорее всего, снова пройдет с территориальным преимуществом оппонента, но удастся ли Японии в третий раз воспользоваться шансами?

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Хорваты в группе не впечатлили, выдав только один сильный матч. Команда Златко Далича по делу разнесла Канаду (4:1), но выглядела посредственно с Марокко (0:0) и беззубо с Бельгией (0:0). Япония уже показала, что способна наказывать за плохую реализацию. Преобразится ли в плей-офф Хорватия? Ждем шоу от Луки Модрича!

Команды дважды встречались на чемпионатах мира. В 1998 году хорваты победили в группе (1:0), а в 2006-м разошлись миром (0:0). Как же не хочется повторения последнего результата!

Лука Модрич. Фото Global Look Press

Бразилия — Корея

Бразилия заранее получила путевку в плей-офф, но в последнем туре чуть не упустила первое место в группе — Швейцарии не хватило одного гола. К тому же из-за травм вылетели два левых защитника (Алекс Сандро и Алекс Теллес) и форвард Габриэль Жезус.

Несмотря на это, Бразилия — очевидный фаворит. Как бы ни было обидно фанатам корейской сборной, но счет июньского товарищеского матча между этими командами (5:1 в пользу Бразилии) и сегодня отражает расклад сил. Тем более что в состав вернулся Неймар, которому нужно догонять партнеров по «ПСЖ» в гонке бомбардиров. У Мбаппе уже 5 мячей в Катаре, у Месси — 3.

Чемпионат мира. 1/8 финала
05 дек, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Бразилия
Корея

А что Корея? Потрясающий забег Сон Хын Мина, передача вразрез и завершение от Хван Хи Чхана принесли азиатской команде победу над вторым составом Португалии и заветную путевку в плей-офф. К тому же корейцы оставили без 1/8 финала сборную Уругвая — это уже заслуживает уважения. Да, ЧМ-2022 в Катаре уже принес много сенсаций, но, кажется, на этот раз шансов мало.

Корейская оборона из Кимов была ослаблена из-за повреждения главного — Ким Мин Чжэ из «Наполи» рискует не сыграть с бразильцами, хоть и заявлял о готовности выйти на поле даже с риском усугубить травму икры.

Для победы над Бразилией всем футболистам сборной Южной Кореи необходимо выдать матч жизни. Получится ли?

Сон Хын Мин. Фото Global Look Press

Четвертьфинал

Победители этих матчей встретятся друг с другом 9 декабря в 18.00 на стадионе «Эдьюкейшн Сити».

Лука Модрич
Сон Хын Мин
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Кореи по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Японии по футболу
Златко Далич
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