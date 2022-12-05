«Мбаппе способен уничтожить любого». Мировые СМИ о четвертьфинале Англии и Франции

Будущие соперники уже примеряются друг к другу.

Daily Mail : «Мбаппе способен уничтожить любого»

Британский Daily Mail приводит слова Рио Фердинанда, который поделился мнением об игре соперника сборной Англии по предстоящему четвертьфиналу — французов. «Вчера я говорил, что выступление Месси было лучшим, что я видел на этом чемпионате мира. Но сегодня Мбаппе сыграл еще лучше — его игра была взрывной, он способен уничтожить любого», — сказал экс-защитник «МЮ».

10.12.2022 | Англия — Франция

Находившийся с Фердинандом в студии Маурисио Почеттино заявил, что Франции есть над чем работать: «Думаю, им придется серьезно проанализировать свою игру. Французам нужно улучшить качество, если они хотят быть настоящей командой». По мнению Почеттино, сборная Франции слишком надеется на Мбаппе, который находится в отличной форме.

В игре с Сенегалом не помог англичанам Рахим Стерлинг — ему пришлось покинуть расположение сборной из-за того, что его дом ограбили. Автор Daily Mail Сами Мокбел сообщает, что партнеры Стерлинга по национальной команде решили усилить охрану собственных домов, чтобы избежать подобных проблем. Дома большинства из них пустуют, так как жены многих игроков сборной Англии решили приехать со своими мужьями в Катар.

L ' Equipe : «Харри Магуайр — медлительный. Это может нанести ущерб сборной Англии»

Французское издание вышло со статьей, где разбиралась игра сборной Англии. По мнению ее автора Пьера-Этьена Минонцио, англичане могут изменить свою тактику на четвертьфинал против Франции. «Англичане понимают угрозу со стороны Франции и вряд ли будут играть так открыто, как с Сенегалом», — считает Минонцио.

Сильной стороной сборной Англии он считает скорость, а лидером команды — Джуда Беллингема. «Ущерб английской линии обороны может нанести медлительность Харри Магуайра. Саутгейт мог бы усилить защиту, отказавшись от привычной схемы 4-3-3 в пользу 3-4-3», — заявил автор.

Также L'Equipe хвалит свою сборную за атмосферу в команде. «В раздевалке сборной Франции царит настоящее единение, чего не было на прошлогоднем Евро. Тогда внутренние разногласия привели к провалу на турнире. В Катаре игроки сборной проводят время вместе, и это не кажется наигранным», — считает Лоик Танзи.

ESPN : «Англии придется сделать то, чего она давно не делала»

Американский ESPN уже предвкушает противостояние Англии и Франции. «Теперь начинается настоящий чемпионат мира. Как минимум для англичан, которые до этого играли с США, Ираном, Уэльсом и Сенегалом. Если Англия хочет пройти французов, то ей придется сделать то, чего она давно не делала: обыграть топ-соперника за пределами «Уэмбли», — заявил корреспондент Роб Доусон.

Другой журналист, Марк Огден, сделал интересное предположение: «Дешам уже привык играть без Погба, Канте, Эрнандеса и Бензема. Каждого из них нашлось кем заменить. Но случись еще одна-две травмы, и сборная Франции может посыпаться».