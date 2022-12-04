Франция и Англия — фавориты своих пар в 1/8. Ждем их встречу в четвертьфинале? Главные интриги дня

Сотворят ли сенсацию Польша и Сенегал?

Франция — Польша

Действующие чемпионы мира получили в 1/8 финала одну из самых невзрачных команд группового этапа. Но от этого поляки не становятся слабым соперником. Тем более не стоит забывать, какую форму набрал Войцех Щенсны. Он совершил 16 сейвов в трех играх, дважды сыграл на ноль и взял пенальти от Месси и Левандовски.

Если для Польши встреча с Францией станет матчем года, то для команды Дешама это классическая игра, в которой нужно подтвердить статус фаворита и решить турнирную задачу. А еще закрыть пару персональных целей.

Например, Оливье Жиру все еще не забил заветный 52-й гол за сборную, который позволит ему стать лучшим бомбардиром в истории страны. А Килиан Мбаппе с семью мячами в 10 матчах на ЧМ всерьез нацелился на рекорд Мирослава Клозе (16 голов на чемпионатах мира).

Польша и Франция лишь однажды встречались друг с другом на ЧМ — в 1982 году в матче за третье место. Поляки победили — 3:2. Самое время для реванша?

Гарет Саутгейт и Маркус Рашфорд. Фото Global Look Press

Англия — Сенегал

Англия Гарета Саутгейта считается одним из самых скучных фаворитов, но в Катаре на ее счету уже два разгрома. Англичане уверенно вышли из группы, забив в трех матчах 9 мячей. Но самое удивительное — то, что Харри Кейн в Катаре не отличился ни разу, зато оформил три результативных паса. Встреча с Сенегалом — очередной шанс ворваться в гонку бомбардиров, а заодно помочь команде Саутгейта пробиться в четвертьфинал.

Сборная Сенегала сыграет в плей-офф второй раз в истории. Впервые это случилось в 2002 году, когда Алиу Сиссе был капитаном, а не тренером. Повторить успех Сиссе не помешало даже отсутствие Садьо Мане — в решающий момент матча с Эквадором в чужую штрафную прибежал Кулибали и продолжил сказку Сенегала. Даже в случае поражения в 1/8 финала африканская команда запомнит выступление на ЧМ. Но сейчас все мысли о том, как сотворить новую сенсацию в Катаре — Англии точно не будет легко.

Футболисты сборной Сенегала радуются выходу в 1/8 финала ЧМ-2022. Фото Global Look Press

Четвертьфинал

В 1/4 финала победители этих пар сыграют друг с другом. Матч пройдет 10 декабря на «Аль-Байте».