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Сегодня, 10:00

Франция и Англия — фавориты своих пар в 1/8. Ждем их встречу в четвертьфинале? Главные интриги дня

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Футболисты сборной Сенегала радуются выходу в 1/8 финала ЧМ-2022.
Фото Global Look Press
Гарет Саутгейт и Маркус Рашфорд.
Фото Global Look Press
1/3
Сотворят ли сенсацию Польша и Сенегал?

Франция — Польша

Действующие чемпионы мира получили в 1/8 финала одну из самых невзрачных команд группового этапа. Но от этого поляки не становятся слабым соперником. Тем более не стоит забывать, какую форму набрал Войцех Щенсны. Он совершил 16 сейвов в трех играх, дважды сыграл на ноль и взял пенальти от Месси и Левандовски.

Если для Польши встреча с Францией станет матчем года, то для команды Дешама это классическая игра, в которой нужно подтвердить статус фаворита и решить турнирную задачу. А еще закрыть пару персональных целей.

Чемпионат мира. 1/8 финала
04 дек, 18:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Франция
Польша

Например, Оливье Жиру все еще не забил заветный 52-й гол за сборную, который позволит ему стать лучшим бомбардиром в истории страны. А Килиан Мбаппе с семью мячами в 10 матчах на ЧМ всерьез нацелился на рекорд Мирослава Клозе (16 голов на чемпионатах мира).

Польша и Франция лишь однажды встречались друг с другом на ЧМ — в 1982 году в матче за третье место. Поляки победили — 3:2. Самое время для реванша?

Гарет Саутгейт и Маркус Рашфорд. Фото Global Look Press
Гарет Саутгейт и Маркус Рашфорд.
Фото Global Look Press

Англия — Сенегал

Англия Гарета Саутгейта считается одним из самых скучных фаворитов, но в Катаре на ее счету уже два разгрома. Англичане уверенно вышли из группы, забив в трех матчах 9 мячей. Но самое удивительное — то, что Харри Кейн в Катаре не отличился ни разу, зато оформил три результативных паса. Встреча с Сенегалом — очередной шанс ворваться в гонку бомбардиров, а заодно помочь команде Саутгейта пробиться в четвертьфинал.

Чемпионат мира. 1/8 финала
04 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Англия
Сенегал

Сборная Сенегала сыграет в плей-офф второй раз в истории. Впервые это случилось в 2002 году, когда Алиу Сиссе был капитаном, а не тренером. Повторить успех Сиссе не помешало даже отсутствие Садьо Мане — в решающий момент матча с Эквадором в чужую штрафную прибежал Кулибали и продолжил сказку Сенегала. Даже в случае поражения в 1/8 финала африканская команда запомнит выступление на ЧМ. Но сейчас все мысли о том, как сотворить новую сенсацию в Катаре — Англии точно не будет легко.

Футболисты сборной Сенегала радуются выходу в 1/8 финала ЧМ-2022. Фото Global Look Press
Футболисты сборной Сенегала радуются выходу в 1/8 финала ЧМ-2022.
Фото Global Look Press

Четвертьфинал

В 1/4 финала победители этих пар сыграют друг с другом. Матч пройдет 10 декабря на «Аль-Байте».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Франции по футболу
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