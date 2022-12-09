Встретятся ли Месси и Неймар в полуфинале ЧМ-2022? Главные интриги дня

Что сегодня ждать в Катаре.

Хорватия — Бразилия

Спустя восемь лет Лука Модрич и Неймар снова сыграют друг против друга на чемпионате мира. Правда, на этот раз на кону уже не три очка в группе, а выход в полуфинал.

В 1/8 финала с Южной Кореей бразильцы максимально быстро решили вопрос с попаданием в следующую стадию — и доигрывали вполсилы, даже позволив корейцам забить. Но случится ли такое с Хорватией?

В атаке команда Златко Далича не блещет. Зато в обороне справляется: в четыре матчах в Катаре хорваты пропустили лишь два мяча. Хорошую форму набрал Доминик Ливакович — в матче с Японией он отбил три пенальти в серии и вытащил свою сборную в число восьми лучших команд мира.

Лука Модрич. Фото Reuters

Да, Бразилия не тот соперник, с которым стоит рассчитывать на кураж вратаря, но сейвы Ливаковича все равно пригодятся Хорватии. А впереди всегда есть надежда на Модрича, он может придумать голевую передачу из ничего.

Бразильцы — главные фавориты турнира, но с каждым новым матчем этот статус увеличивает давление. В Катаре уже случилось несколько сенсаций — почему бы хорватам не выдать матч года?

Нидерланды — Аргентина

Эти команды также встречались на ЧМ-2014. В полуфинале Маскерано спас Аргентину, затащив команду в серию пенальти и отправив Нидерланды домой. Но как все сложится на этот раз?

Номинально Месси и Ко снова фавориты. Но игра аргентинцев оставляет вопросы. И речь даже не о сенсационном поражении от Саудовской Аравии — та же Австралия чуть не отыгралась с 0:2. Вы же помните сейв Эмилиано Мартинеса на последней минуте в 1/8 финала?

Реализация — еще одна больная тема для Скалони: да, Месси в порядке, но сколько моментов запорол Лаутаро Мартинес? Нидерланды за такое число промахов обязательно накажут.

Правда, команда Луи ван Гала тоже неидеальна: в матче с США она меньше владела мячом и чудом не пропустила на первых минутах. Кто знает, как бы сложилась встреча, пробей Пулишич Нопперта.

Но этого не произошло, а вскоре отличился Мемфис Депай — и Нидерланды окончательно перешли на комфортную игру на контратаках.

Мемфис Депай. Фото AFP

Как и Аргентина, «Оранжевые» тоже пропустили в концовке, но быстро ответили — отличился Дюмфрис, который до этого оформил две результативные передачи. Он станет серьезной проблемой для левого фланга аргентинской обороны.

Сегодня либо Нидерланды еще на четыре года забудут о первом Кубке мира, либо Месси упустит последний шанс завоевать трофей мечты.

Ждем серьезную битву.

И огненный полуфинал, в котором встретятся победители двух пар.