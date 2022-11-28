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Сегодня, 15:15

«Чувствую боль каждый день». Опасная травма поставила под угрозу карьеру Роналду

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Нога Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Соцсети
Криштиану Роналду.
Фото Соцсети
Лионель Месси.
Фото AFP
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Португальский футболист рискует здоровьем ежедневно.

24 ноября 37-летний Криштиану отличился в матче ЧМ-2022 с Ганой (3:2) и установил историческое достижение. Нападающий стал первым игроком, забившим на пяти мировых первенствах. Уникальный рекорд, но его могло не случиться по трагическим причинам.

Накануне чемпионата мира-2014 у Роналду обнаружили хроническое заболевание колена. Врачи диагностировали форварду тендиноз — истончение сухожилий, сопровождающееся сильной болью при движении. Криштиану рекомендовали пропустить мундиаль в Бразилии и взять паузу на несколько месяцев или сезон, но он отказался и поставил под угрозу свою карьеру.

В этом материале «СЭ» расскажет про обстоятельства и подробности травмы Роналду, преследующей его до сих пор.

Роналдо. «Его тело извивалось, изо рта пошла пена». Роналдо был героем чемпионатов мира, но чуть не умер в день финала

Учиться жить с болью

3 июня 2014-го на сайте португальской футбольной федерации появилось сообщение о наличии повреждения у Роналду: «Травма мышц задней области бедра и тендиноз левого надколенника». Футболист тренировался индивидуально по специально подобранной программе до матча группового турнира с немцами (0:4).

«Тендиноз действительно вызывает боль, тугоподвижность и отек сухожилия, — приводит слова известного доктора Дэйва Зиберта Bleacher Report. — Однако обычно он развивается постепенно в результате чрезмерных нагрузок на сустав и микронадрывов. Это не воспалительный процесс — как тендинит, — это дегенеративные изменения сухожилия. Первичное лечение включает в себя отдых, физио и другие консервативные меры, направленные на заживление повреждений. Чем больше клеточных изменений в сухожилии, тем дольше и труднее процесс заживления».

Нога Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Нога Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Согласно исследованиям, примерно 80 процентов пациентов полностью выздоравливают от тендиноза за полгода, некоторым может хватить трех месяцев. Лечение должно включать в себя покой, фиксацию колена и физиотерапию. В редких случаях могут потребоваться операция или специальные инъекции.

Например, у экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля был тендиноз. Теннисист вылечил его, отдыхая на протяжении 8 месяцев (с июля 2012-го по февраль 2013 года).

Утверждают, что проблемы с коленом у Роналду появились в начале 2014-го. Медики «Реала» рекомендовали нападающему пропустить финал Лиги чемпионов и ЧМ-2014. Но португалец отказался брать передышку — в следующем сезоне-2014/15 Криштиану провел 54 матча за «Реал» и 8 игр за национальную команду.

В документальном фильме о себе Роналду признался, что живет с болью постоянно.

«Мне сказали: либо пауза на 2 или 3 месяца, либо учиться жить с болью, — говорил Криштиану. — Я могу терпеть боль, потому что думаю, что есть более серьезные вещи. Возможно, если бы я не чувствовал боли, то не был бы так хорош, как сейчас».

ЧМ-2014 усугубил его травму

Роналду поехал на чемпионат мира-2014, где сыграл три матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Сборная Португалии не смогла преодолеть групповой турнир ЧМ и вылетела с турнира. Позже Криштиану жалел о своем решении поехать на первенство мира в Бразилию.

«Не сомневаюсь, что чемпионат мира усугубил мою травму. Не чувствую улучшений... Наверное, я мог бы уже выздороветь. Если бы я мог вернуться назад, то не поехал бы на чемпионат мира. Чувствую боль каждый день», — говорил Роналду.

В 2014-м состоянием здоровья португальца интересовался даже Лионель Месси. По словам Роналду, с того момента отношения между ними стали еще лучше.

Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси.
Фото AFP

Что изменил в себе Роналду после тендиноза?

Травма заставила Роналду еще больше полюбить тренажерный зал. По информации LaLiga Frauds, к занятиям с железом добавились ежедневные упражнения для колена по 6 часов в день (не считая общие тренировки с командой).

Еще одним важнейшим нововведением стала криотерапия. Аппарат обеспечивает температуру в минус 160 градусов, что помогает мышцам быстро восстанавливаться и укрепляет их.

Криштиану Роналду. Фото Соцсети
Криштиану Роналду.
Фото Соцсети

Питание — решающий аспект в долгой карьере Роналду. Отказ от сладких напитков и алкоголя (иногда может выпить бокал вина) и высокобелковая диета с большим количеством цельнозерновых углеводов, фруктов и овощей.

К полезным привычкам форварда также добавились:

· холодный душ;

· ударный пистолет для массажа мышц;

· ледяные ванны;

· особые техники сна (он даже нанял эксперта);

· протеиновые коктейли.

Криштиану Роналду. Фото Соцсети
Криштиану Роналду.
Фото Соцсети

И это далеко не все полезные привычки Роналду. Более подробно прочитать об этом можно здесь.

Судя по всему, тендиноз повлиял и на игру Криштиану. Нападающий стал реже забивать со штрафных (34 гола до повреждения vs 11 после травмы). Раньше у португальца было больше удачных попыток дриблинга, забитых мячей после дальних ударов и сольных проходов.

При этом с момента травмы (2014 года) Роналду выиграл:

1) четыре трофея Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18);

2) два чемпионата Испании с «Реалом» (2011/12, 2016/17);

3) два титула серии А с «Ювентусом» (2018/19, 2019/20);

4) Евро-2016 с Португалией;

5) Лигу наций УЕФА-2018/19;

6) три «Золотых мяча» (2014, 2016, 2017);

Но при всех трудностях Роналду все еще на топ-уровне и в 37 лет является лидером своей сборной на чемпионате мира. Это можно только уважать.

Чемпионат мира. Группа H
28 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
Уругвай

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
ФК Реал
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