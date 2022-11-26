Станет ли Жиру лучшим бомбардиром в истории Франции и спасет ли Месси Аргентину? Главные интриги дня

Момент Х для Лео.

Скорее всего, среди наших читателей найдутся те, кто посмотрит матч между Тунисом и Австралией. И будут правы, потому что эта игра на самом деле может получиться интересной. Более того, сборная Туниса после ничьей с Данией всерьез претендует на выход плей-офф. Африканцы хоть и минимально, но переиграли полуфиналистов Евро-2020 по ожидаемым голам ( xG 1.36 — 1,17). К тому же тунисский форвард Иссам Джебали даже забил, но его мяч отменили из-за офсайда. Австралию сложно сравнивать с организованной сборной Дании, от Туниса нужно ждать опасных моментов и голов.

Что собой представляет Австралия, понять до сих пор сложно. «Соккеруз» рано открыли счет в матче с Францией, чем разозлили действующих чемпионов мира, но большую часть встречи австралийские футболисты выполняли роль тренировочных стоек для французских звезд. Вряд ли одна из лучших команд азиатской отборочной зоны будет такой же беззубой против Туниса.

До ЧМ-2022 в Катаре команды лишь однажды встречались друг с другом. На Кубке конфедераций-2005 сборная Туниса выиграла у Австралии со счетом 2:0. Вторая игра между этими сборными будет намного важнее для каждой из стран.

Футболисты сборной Саудовской Аравии. Фото AFP

Лидеры группы С и просто творцы главной сенсации чемпионата мира в Катаре встретятся во втором туре со сборной Польши. Саудовская Аравия уже на втором ЧМ подряд проводит запоминающийся матч открытия. Если в 2018 году аравийцы по всем статьям уступили России (0:5), то в 2022 году сумели остановить Лионеля Месси и компанию (2:1). Теперь этой команде точно не страшен даже Роберт Левандовски, который, в отличие от Месси, свой пенальти в первом туре не забил.

Поляки не смогли наказать сборную Мексики за единственную грубую ошибку в матче. С Саудовской Аравией придется бережнее относиться к голевым моментам, особенно это касается капитана и главной звезды польской команды. Левандовски к 34 годам так и не забил ни одного гола в финальной стадии чемпионатов мира. В России и Катаре нападающий 11 раз пробил по воротам соперников, но так и не отличился. Азиатская команда может гарантировать себе выход в плей-офф в случае победы над Польшей, поэтому голы Роберта нужны его стране как никогда.

Оливье Жиру. Фото AFP

Скорее всего, игроки этих двух сборных уже снятся друг другу в кошмарных снах. По крайней мере, датчане точно снятся французам. « Трехцветные » не обыграли Данию даже на победном ЧМ-2018, а после и вовсе дважды проиграли в Лиге наций.

Скандинавы в последние годы стали одной из сильнейших европейских сборных, успешные выступления на Евро-2020 и в Лиге наций служат тому подтверждением. С Тунисом датчане не показали ничего вразумительного, чем сильно усложнили себе задачу по выходу из группы. Игра с Францией для подопечных Каспера Юльмана может стать важной с турнирной точки зрения, ведь очки с аутсайдерами уже потеряны.

Перед началом турнира подразумевалось, что занявшая в этой группе второе место команда попадет на Аргентину в 1/8 финала. Теперь уже не ясно, кому может достаться такой подарок. Лишь бы никто не стал считать расклады и играть на ничью.

А у Франции главная интрига на матч с Данией такая: станет ли Оливье Жиру единолично лучшим бомбардиром в истории сборной уже сегодня?

Тренировка сборной Аргентины. Фото Reuters

Кто бы мог предположить, что матч второго тура с Мексикой будет для Аргентины из разряда «все или ничего». Одни из главных фаворитов на титул забили Саудовской Аравии только с одиннадцатиметрового, все следующие голы отменяли из-за офсайдов. Эта команда точно не выглядит такой же растерянной, как Аргентина-2018. Даже после поражения в первом туре нельзя списывать со счетов подопечных Лионеля Скалони, особенно его тезку. Месси не может себе позволить завершить последний поход за Кубком мира еще в групповом этапе.