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Зобнин отказался рассказывать о встрече с Карпиным

20:41
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не стал рассказывать подробности того, какие вопросы обсуждались на командном собрании, которое организовал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Хорошо поговорили. Все останется между нами», — отрезал Зобнин.

Польша стала соперником сборной России в полуфинале стыков отборочного турнира чемпионата мира-2022, встреча пройдет 24 марта. Победитель сыграет в финале стыкового турнира с победителем пары Швеция — Чехия.

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Артем Бухаев все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты