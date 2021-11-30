Зобнин отказался рассказывать о встрече с Карпиным

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не стал рассказывать подробности того, какие вопросы обсуждались на командном собрании, которое организовал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Хорошо поговорили. Все останется между нами», — отрезал Зобнин.

Польша стала соперником сборной России в полуфинале стыков отборочного турнира чемпионата мира-2022, встреча пройдет 24 марта. Победитель сыграет в финале стыкового турнира с победителем пары Швеция — Чехия.