Зобнин отказался рассказывать о встрече с Карпиным
20:41
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не стал рассказывать подробности того, какие вопросы обсуждались на командном собрании, которое организовал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
«Хорошо поговорили. Все останется между нами», — отрезал Зобнин.
Польша стала соперником сборной России в полуфинале стыков отборочного турнира чемпионата мира-2022, встреча пройдет 24 марта. Победитель сыграет в финале стыкового турнира с победителем пары Швеция — Чехия.
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю