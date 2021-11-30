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Заболотный рассказал, как прошла встреча игроков сборной России с Карпиным

20:34
Антон Заболотный (слева). Фото «СЭ»
Антон Заболотный (слева). Фото «СЭ»
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный коротко подвел итоги встречи с главным тренером национальной сборной России Валерием Карпиным.

«Как прошла встреча? Хорошо! Почему игроки не общаются с прессой? Запрещали? Никто не запрещал», — сказал футболист.

24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты