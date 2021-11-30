Глебов не стал раскрывать детали разговора игроков сборной России с Карпиным

Полузащитник сборной России Данил Глебов не расскрыл подробности того, какие вопросы обсуждались на командном собрании, организованном главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Встреча прошла хорошо. Нам никто не запрещал разговаривать. Все, что там обсуждалось — осталось там. Никто не молчал, говорили все. Обсуждали Хорватию и Польшу? Обсуждали вообще все», — сказал футболист.

В полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 Россия сыграет со сборной Польши. Встреча пройдет 24 марта на одном из российских стадионов.