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Зобнин не переживает по поводу отсутствия голов за сборную России

21:50
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Полузащитник сборной России Роман Зобнин отметил, что его не беспокоит то, что он пока не забивал за команду.

«Слава богу, я не нападающий, мои функции абсолютно другие, — сказал Зобин в интервью Youtube-каналу РФС. — Никак не обращаю на это внимание. У меня в голове только одно, что команда должна победить. А кто забьет — я не обращаю на это внимания. Главное, чтобы побеждали».

Сборной России предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры