Зобнин не переживает по поводу отсутствия голов за сборную России
21:50
Полузащитник сборной России Роман Зобнин отметил, что его не беспокоит то, что он пока не забивал за команду.
«Слава богу, я не нападающий, мои функции абсолютно другие, — сказал Зобин в интервью Youtube-каналу РФС. — Никак не обращаю на это внимание. У меня в голове только одно, что команда должна победить. А кто забьет — я не обращаю на это внимания. Главное, чтобы побеждали».
Сборной России предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.
Читайте также
Невероятная победа, которая войдет в историю! Россия чудом спаслась за 19 секунд до конца, а третий вратарь выиграл серию пенальти
«Зенит» и «Лион» близки к договоренности по трансферу Азмуна. Сумма сделки составит 15 миллионов евро
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю