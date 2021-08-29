Зобнин не переживает по поводу отсутствия голов за сборную России

Полузащитник сборной России Роман Зобнин отметил, что его не беспокоит то, что он пока не забивал за команду.

«Слава богу, я не нападающий, мои функции абсолютно другие, — сказал Зобин в интервью Youtube-каналу РФС. — Никак не обращаю на это внимание. У меня в голове только одно, что команда должна победить. А кто забьет — я не обращаю на это внимания. Главное, чтобы побеждали».

Сборной России предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.